شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تحويل بكتيريا الأمعاء لحبوب لعلاج فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام علماء بريطانيون باختبار حبة مصنوعة من بكتيريا الأمعاء كعلاج لفيروس كورونا، وفي تجربة تم إطلاقها، سيتم إعطاء المرضى الدواء، الذي يحتوي على سلالة من بكتيريا الأمعاء التى وجدت لتقليل تلف أنسجة الرئة الناجم عن الالتهاب.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ،غالبًا ما يصاب المرضى بمرض خطير عندما يتفاعل نظامهم المناعي مع الفيروس التاجي ويبدأ في التسبب في أضرار جانبية للجسم، ومن المأمول أن يوقف الدواء ذلك دون تثبيط الاستجابة المناعية اللازمة لإزالة العدوى الفيروسية.

إذا نجح الدواء، يخطط العلماء لإعطائه للمرضى قبل أن يتطور لديهم مشاكل في التنفس، مما يقلل من دخول المستشفيات والأعداد التي تحتاج إلى أسرة العناية المركزة.

تستخدم تجارب ما قبل السريرية للدواء ، التي أجرتها شركة فارما 4D القائمة على ليدز، سلالات من بكتيريا الأمعاء التي تم العثور عليها لتقليل الأضرار التي لحقت بأنسجة الرئة بسبب الالتهاب.

كما خفضت حبوب منع الحمل ، المعروفة باسم كشفت دوا ليبا من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أنها بصدد إطلاق كليب أغنية" Hallucinate " وهي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير " Future Nostalgiaكشفت دوا ليبا من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أنها بصدد إطلاق كليب أغنية" Hallucinate " و هي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير " Future Nostalgiaكشفت دوا ليبا من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أنها بصدد إطلاق كليب أغنية" Hallucinate " و هي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير " Future Nostalgiaكشفت دوا ليبا من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أنها بصدد إطلاق كليب أغنية" Hallucinate " و هي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير " Future NostalgiaRx-4DP0004 ، نوعًا من الخلايا المناعية ، والتي يُفهم أنها المحرك الرئيسي للالتهاب وتلف الرئة في مرضى فيروس التاجية.

سيبدأ المرضى في مستشفى جامعة بليموث العلاج اليوم قبل طرحه في مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، سيتم إعطاء ثلثي المرضى البالغ عددهم 90 مريضًا الدواء مرتين يوميًا لمدة أسبوعين - بينما يعطى الثلث المتبقي علاجًا وهميًا.

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سيتم بعد ذلك مراقبتهم يوميًا لمعرفة ما إذا كانت أعراضهم تتحسن أو تطور الفيروس ، قبل مواعيد المتابعة بعد 14 و 28 يومًا.

اجتازت التجارب المبكرة على مرضى الربو فحوصات السلامة ، لذلك من المأمول الموافقة عليها بسرعة إذا وجد أنها تعمل، وقال دنكان بيتون ، الرئيس التنفيذي لشركة 4D pharma ، إن القدرة على تطوير علاجات آمنة هي "الكأس المقدسة" للعلاجات.

وقال ان القدرة على علاج الالتهاب المفرط في الرئتين بأمان ، المرتبط بـ COVID-19 ، يجب أن يكون أولوية عند تطوير العلاجات للمرضى الذين يعانون من آثار تنفسية أكثر خطورة للعدوى.

"بالنظر إلى ملف الأمان الممتاز لعقارنا ، نود في نهاية المطاف علاج المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة، قبل أن يحتاجوا إلى الذهاب إلى المستشفى مما يقلل من فرص مضاعفات الجهاز التنفسي ومتطلبات العناية المركزة."

قال الدكتور أليكس ستيفنسون، الرئيس العلمي ، 4 D pharma إن تقليل الالتهاب المفرط ، خاصة في الرئتين ، هو المفتاح لمنع تفاقم الأعراض المرتبطة بـ COVID-19 الأكثر شدة.

"أظهرت شركة 4D pharma أن MRx-4DP0004 لديه القدرة على استهداف الالتهابات في الرئتين ، مما قد يقلل من مشاكل الجهاز التنفسي المركزية لـ COVID-19."