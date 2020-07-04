شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين الحمى الفيروسية الموسمية وحمى فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الشائع حدوث مشاكل صحية مثل البرد والسعال والحمى الفيروسية خلال الرياح الموسمية ، وذلك لسبب أوضح لتغير الطقس.والحمى الفيروسية حالة، تستغرق ما يقرب من 4 إلى 6 أيام للشفاء منها، ولكن هذا الوباء يجعل من الصعب على الناس تناول هذا المرض كما لم يتم عرضه قبل أن يحدث الآن، وإذا كان أي شخص يسعل أو يعطس أو يعاني من الحمى ، فمن الشائع جدًا أن يقلق الناس بشأن الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" تعرف على الفرق بين الحمى الفيروسية والفيروسات التاجية.

كيفية التفريق بين COVID-19 والحمى الفيروسية

عادة ، تكون أعراض الفيروس التاجي والحمى الفيروسية (الحمى والبرد والبرد والسعال والتهاب الحلق ، وما إلى ذلك) هي نفسها تقريبًا، ومع ذلك ، قد تختلف الأعراض في الأشخاص المصابين بعدوى مزمنة من COVID-19.

أعراض الفيروس التاجي

في مراحله المبكرة لها علامات أكثر أو متشابهة مقارنة بالحمى الفيروسية، وتحدد على أساس:

إذا كنت قد أتيت من مكان أو اتصلت بشخص لديه COVID-19 في الأسبوعين الماضيين ، فقد تكون هناك فرص لشخص لديه COVID-19.

يجب على الشخص ألا يصاب بالهلع إذا عانى شخص ما من أعراض مثل، التهابات العين والحمى وما إلى ذلك.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني الشخص المصاب بالفيروس التاجي من أعراض مثل السعال الجاف ومشاكل التنفس وألم العضلات والجسم والإرهاق وما إلى ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة، ومع ذلك، فإن معظم الحالات لا تظهر عليها أعراض ، أي المرضى الذين لا تظهر عليهم أي أعراض لفيروس كورونا.

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أعراض الحمى الفيروسية

في الوقت نفسه ، إذا كنت تتحدث عن الحمى الفيروسية ، فإن أعراضها تختلف قليلاً عن الفيروس التاجي، يمكن أن تؤدي الحمى الفيروسية أيضًا إلى الحمى والبرد والسعال الخفيف أحيانًا.

الأدوية الأساسية مثل الباراسيتامول ، وتناول الماء الفاتر يمكن أن يساعد في علاج المرض ، في حين أن هذا ليس هو الحال مع مريض الفيروس التاجي.

الإجراءات الوقائية أثناء الرياح الموسمية

من الضروري اتخاذ الاحتياطات الأساسية للبقاء في مأمن من أعراض الحمى الفيروسية وأعراض COVID-19 أيضًا.

يجب على الشخص السليم الابتعاد عن الشخص المصاب ، سواء كان ذلك بسبب الحمى الفيروسية.

يجب على الشخض دائما الحفاظ على ارتداء قناع الوجه .

تجنب لمس فمك وأنفك وعينيك مرارًا وتكرارًا.

كلما لمست شيئًا ، يجب غسل اليدين من وقت لآخر باستخدام معقم اليدين أو بالماء والصابون.