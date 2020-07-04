البرازيل وكورونا.. الإصابات تتخطى 1.5 مليون والوفيات تتجاوز 63 ألفا

قالت وزارة الصحة في البرازيل، الجمعة، إنه تم تسجيل 42223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 539081 شخصا.



وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة الدول الأشد تضررا من فيروس كورونا على مستوى العالم.

وطبقا للوزارة زاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 1290 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 63174 شخصا.

ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل التي سجلت أول إصابة في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.