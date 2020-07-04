الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/7/4 02:37 ص بتوقيت أبوظبي
قالت وزارة الصحة في البرازيل، الجمعة، إنه تم تسجيل 42223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 539081 شخصا.
وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة الدول الأشد تضررا من فيروس كورونا على مستوى العالم.
وطبقا للوزارة زاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 1290 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 63174 شخصا.
ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل التي سجلت أول إصابة في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل وكورونا.. الإصابات تتخطى 1.5 مليون والوفيات تتجاوز 63 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.