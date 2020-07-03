الأدوية المسموحة أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 04:44 مساءً - يجب على الحامل ألا تتناول الأدوية دون إستشارة الطبيب، ويجب أن تعرف الأدوية الضارة بالحمل ومخاطرها لكي لا تتناول أي دواء لا تعرف عواقبه، ولذلك يقدم لك الدكتور رفيع عبد الجواد، إختصاصي النساء والولادة أهم النصائح للتعامل مع الأدوية خلال فترة الحمل، وكذلك بعض الأدوية المسموحة للحامل فتابعي الآتي. تنقسم الأدوية إلى ثلاثة أقسام حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية وهي مجموعة أ وهي الأدوية الأمنة تماما للحوامل من الشهر الأول مجموعة ب وهي الأدوية التي ثبت فعاليتها على الحيوانات، ولكنها غير آمنة على الإنسان بدراسات كافية. مجموعة سي وهي الأدوية التي لا يجب صرفها إلا بأمر من الطبيب، ولكنها لا تفضل للحامل في الشهور الثلاثة الأخيرة على الحامل. مجموعةX وهي الأديو الممنوعة تماماً للحوامل. ومن الأدوية المسموحة والآمنة للحوامل يمكن أن تتعاطى الأدوية الآتية مسكنات الألم المحتوية على الباراسيتامول كثيرا ما تصاب الحامل بالصداع بسبب تغيرات الهرمونات وأسباب أخرى.

ويمكن أن تتناول أي مسكن يحتوي على الباراسيتامول دون خوف وطول فترة الحمل، كما يستخدم لتسكين آلام الأسنان والعظام والمفاصل.

يمنع منعاً باتاً تناول الأسبرين ومشتقاته كمسكن للألم خلال الحمل.

ويفضل إستخدام الطرق الطبيعية لعلاج الصداع مثل تدليك الجبهة، وتناول قطرات من القهوة مع قطرات من الليمون، حيث يعملان معاً مفعول أفضل مسكن طبيعي. الفيتامنيات والمكملات الغذائية Advertisements يسمح للحامل بتناول المكملات الغذائية خلال الحمل بأمان ما عدا فيتامين واحد يجب حساب كميته بدقة.

حيث يمنع لها منعاً تناول مشتقات فيتامين "أ"، بحيث لا تزيد كميته عن 10 آلاف يونيت في القرص مثل تلك التي تستخدم في علاج حب الشباب والأمراض الجلدية، حيث ثبت أنها تؤدي إلى تشوهات الأجنة.

في حال كانت السيدة على وشك الزواج، أو تخطط للحمل يجب التوقف عن تناول هذا الفيتامين " فيتامين أ" قبل الحمل بستة أشهر على الأقل.

كما يجب تناول الكبدة والجزر بكمية قليلة لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين آ ويمكن تناوله مرتين أسبوعياً.

كما يجب عدم تناول الحديد بكثرة لأنه يسبب الإمساك. أدوية الإمساك لا ينصح بتناول أدوية الإمساك التي تحتوي على مادة السنا وسلفات المغنيسيوم (شربة الملح)، واي أدوية ملينة.

وغالباً ما تصاب الحوامل بالإمساك بسبب بطء حركة الأمعاء.

وكذلك تصاب بالإمساك في الشهور الأخيرة غالباً، ولكن يجب عدم تناول الملينات لأنها تسبب تقلصات شديدة في الأمعاء، ما قد يؤثر على الرحم ويهدد الحامل بالإجهاض.

ولكن يمكنها تناول أدوية إمساك آمنة مثل الجليسيرين على شكل تحاميل أي لبوس، وأبيلاكسين، وبيساديل، ودولكولاكس، ولاكسين، ومينالاكس (مادة بيساكوديل)، وعلى العموم فكلها تعطى حسب إرشادات الطبيب. أدوية القيء والغثيان تصاب الحامل بالقيء والغيان في الأشهر الاولى من الحمل فيما يعرف بالوحم أو الوحام.

يمكن أن يصف لها الطبيب الأدوية التي تعالج القيء والغثيان التي تحتوي على فيتامين ب6.

كما يمكن أن تتناول أدوية القيء والغثيان التي تحتوي على مادة الميكلوزين، وكذلك عقار البرامين.

ولا يجب أن تتناول الجرعات دون وصفة طبيب.

ويفضل أن تختار النصائح الطبية الآمنة مثل تناول البسكوت المقرمش قبل الحركة من السري.

وشرب شاي الزنجبيل الذي يقلل الغثيان أدوية الإنتفاخ والطاردة للغازات تصاب الحامل بالإنتفاخ وكثرة الغازات في الأشهر الأخيرة من الحمل.

يحدث الإنتفاخ وتكثر الغازات بسبب كبر حجم الرحم وضغطه على المعدة والأمعاء.

تنصح الحامل بتناول دواء لوفتال على شكل أقراص للمضغ بأمان لعلاج الغازات والإنتفاخ.

كما يجب عليها الإقلال من تناول البقوليات والأطعمة التي تسبب الغازات مثل الكرات والفجل والبصل والثوم.

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