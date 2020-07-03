بالصور: تجاعيد البشرة تكشف أسرار صحتك

تعاني الكثيرات من التجاعيد والخطوط. ولكن هل تعرفين أن التجاعيد قد تكشف الكثير عن الصحة؟ تابعي التفاصيل.

التجاعيد الأفقية على الجبين

غالبا ما تسمى هذه الخطوط الأفقية على الجبين "تجاعيد القلق". ويشير وجود هذه التجاعيد إلى أنك تتوترين كثيرا. وترتبط أيضا بشكل مباشر بالمعدة. وقد تكون دليل على أنك تتناولين الكثير من السكر والدهون وأنك لا تشربين كمية كافية من المياه.

التجاعيد فوق الحاجب الأيمن

وجود تجعيدة عمودية مائلة بين الحاجبين هو علامة على أن الأعضاء الداخلية قد تكون ضعيفة. وهذه التجعيدة ترتبط على وجه التحديد بالكبد.

التجاعيد فوق الحاجب الأيسر

مثل التجعيدة على الحاجب الأيمن، فإن التجعيدة على الحاجب الأيسر ترتبط مباشرة بالطحال. وقد تشير إلى ضعف أو مشكلة في الطحال.

تجعيدة على الأنف

تعني هذه التجعيدة غالبا أنك تعانين من الحساسية. الغريب أن هذه التجعيدة قد تكون أيضا مرتبطة بالرغبة الجنسية.

التجاعيد حول زاوية العين الخارجية

أحد أكثر تجاعيد الوجه شيوعا هو التجاعيد عند زاوية العين الخارجية. وقد تعني أنك تبتسمين بكل وجهك، وقد تكون أيضا مرتبطة ببصرك. وهذه التجاعيد ترتبط أيضا بالأعضاء الداخلية، مثل المعدة والكلى والكبد. وقد تشير إلى أن لديك أعضاء ضعيفة وأنك بحاجة إلى تغذية أفضل وتمارين رياضية.

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تجاعيد الفم

الكثير من الناس لديهم تجاعيد عمودية على جانبي الفم. يرتبط جانب الأنف بالقولون. على الرغم أن الجميع لا يهتمون بصحة القولون، إلا أنها مهمة جدا، خاصة في وقت لاحق. لحسن الحظ، هذا الجزء من الجسم يسهل الحفاظ على صحته. وتناول الألياف وفيتامين D والرياضة وشرب الكثير من السوائل أمر ضروري لتحسين صحة القولون إذا لاحظت وجود تجاعيد على جانبي الفم.

تجاعيد الضحك

قد يكون لتجاعيد الضحك معنيين مختلفين تماما. بالطبع إذا كنت من النوع الذي يضحك باستمرار، ستكونين عرضة لتشكيل تجاعيد عميقة للضحك. في هذه الحالة، استمري بالضحك وتقبلي هذه التجاعيد.

ولكن إذا كنت لا تعتقدين أن الضحك هو سبب التجاعيد، فهي ربما تدل على ضعف البنكرياس. ومن الأطعمة التي تعزز صحة البنكرياس التوت والكرز والعنب والثوم والسبانخ، لذا عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

تجاعيد الرقبة

قد تتشكل أحيانا تجاعيد على طول الرقبة مما يعطي الانطباع بوجود ذقن مزدوج. وهذا شائع جدا وقد يكون نتيجة لزيادة الوزن.

مع ذلك، قد ترتبط تجاعيد الرقبة أيضا بالغدة الدرقية. وهناك عدة طرق لتحسين صحة الغدة الدرقية، مثلا تناول حبوب الزنك وإزالة الغلوتين من النظام الغذائي. تنظيم الغدة الدرقية قد يساعدك أيضا على فقدان الوزن.

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