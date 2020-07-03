شكرا لقرائتكم لقاح لكورونا يحصل على ضوء أخضر من الجيش الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت شركة "كانسينو بيولوجيكس" اليوم الاثنين، إن الجيش الصيني حصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح لفيروس كورونا طورته مع وحدة أبحاث عسكرية بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.

واللقاح الذي يُطلق عليه اسم "أيه. دي. 5 إن. كوف" هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من مرض كوفيد-19 التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. كما حصل هذا اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

وقالت "كانسينو بيولوجيكس" إن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش اللقاح في 25 يونيو/حزيران لمدة سنة. واللقاح من تطوير "كانسينو بيولوجيكس" و"معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية" التابع لـ"أكاديمية العلوم الطبية العسكرية".

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وأوضحت "كانسينو بيولوجيكس" أن "استخدام "أيه. دي. 5 إن. كوف" يقتصر حالياً على الاستخدام العسكري ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي"، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

وأضافت الشركة أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم، لكن لا يمكن ضمان نجاحه تجارياً.

ولم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، لكن يوجد 12 لقاحاً من أكثر من 100 في أنحاء العالم يتم اختبارها على البشر.