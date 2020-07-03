تقارير تؤكّد أن عطلة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال "قائمة"

يبدو فى النهاية أن الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، ستستطيع التمتع بعطلتها الصيفية المعتادة فى قلعة بالمورال فى اسكتلندا، فمن المتوقع أن تقضي الملكة والأمير فيليب الصيف في بالمورال بعد أن كان يخشى البعض، من أن القيود المفروضة على التنقل بين إنجلترا واسكتلندا قد تعطل الإقامة السنوية.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن الملكة اليزابيث البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها البالغ من العمر 99 عامًا سيحلقان إلى القلعة في المرتفعات الاسكتلندية، حيث قد يمكثان لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وقالت مصادر ملكية لصحيفة ذا صن إن الملكة والأمير فيليب سيغادران في الأول من أغسطس، عندما يتم رفع إرشادات الحماية من جائحة الفيروس التاجى.

وأمضت الملكة والدوق الأسابيع الخمسة عشر الماضية فترة العزل والإغلاق في قلعة وندسور لحمايتهما من فيروسس كورونا.

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,كان يعتقد في السابق أن القيود الحالية التي تنصح بعدم السفر غير الضروري بين إنجلترا واسكتلندا قد تجبر الملكة على إلغاء الرحلة السنوية إلى بالمورال.

لكن مصدرًا ملكيًا أخبر صحيفة ذا صن أن الرحلة مستمرة و الاستعدادات جارية. وقال المصدر:" سيتم فحص كل شيء مرتين للتأكد من عدم وجود مخاطر". وأمضت الملكة استراحة لمدة 12 أسبوعًا في بالمورال لكل من السنوات الـ 68 الماضية من حكمها.

ومنذ بدء أزمة الفيروس التاجي، كانت الملكة تعزل نفسها مع زوجها دوق أدنبره في قلعة وندسور منذ بدء الإغلاق في مارس.

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