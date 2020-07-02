منها الملاريا والحمى الصفراء..لدغات البعوض تنقل 6 أمراض

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يوليو 2020 09:25 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يمكن أن تمنحنا الرياح الخفيفة طقسا معتدلا، لكنها في الوقت ذاته تجلب معها مجموعة من الأمراض التي يمكن أن ينقلها البعوض، وبعض هذه الأمراض قد يكون خطيرا ومميتا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

وكشف تقرير صادر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن زيادة نسب انتقال الأمراض من الحشرات إلى البشر 3 أضعاف في الفترة بين 2014 و2016.

ورصد تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إينديا” أبرز 6 أمراض تنقلها لدغات البعوض:

1- التهاب الدماغ الياباني

التهاب الدماغ الياباني هو مرض يمكن أن ينتشر عن طريق بعوض كيولكس. معظم الحالات التي تبلغ عن الإصابة بهذا المرض تكون في آسيا.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع، ويعاني واحد من كل 250 مصابا بالمرض من أعراض شديدة مثل التشنجات والارتباك والشلل.

ويعد التطعيم هو الحماية الفعالة الوحيدة ضد التهاب الدماغ الياباني.

2- فيروس زيكا

يمكن أن ينقل بعوض الزاعجة البيضاء أو النمر الآسيوي فيروس زيكا.

وتشمل الأعراض احمرار العين والإعياء وألم العضلات. ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بالفيروس دون أي مضاعفات خطيرة.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع، ويعاني واحد من كل 250 مصابا بالمرض من أعراض شديدة مثل التشنجات والارتباك والشلل.

3- حمى الضنك

تظهر على الأشخاص أعراض حمى الضنك في غضون من 3 إلى 14 يوما. وتشبه أعراض حمى الضنك أعراض الأنفلونزا وتختفي بعد بضعة أيام.

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الطريقة الوحيدة لمنع الإصابة بحمى الضنك هي ارتداء ملابس ذات أكمام كاملة واستخدام طارد للبعوض.

4- الحمى الصفراء

بالإضافة إلى حمى الضنك، يمكن أن يسبب بعوض الزاعجة المصرية الحمى الصفراء.

وأعراض الحمى الصفراء هي الحمى والصداع وآلام العضلات.

وتتحسن الأعراض خلال 4 إلى 6 أيام من الإصابة بالعدوى. وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض حادة مثل النزيف من الأنف أو الفم أو المعدة.

من الأفضل الحصول على التطعيم قبل التخطيط للسفر إلى مناطق تم الإبلاغ عن وجود الحمى الصفراء فيها.

وينتشر المرض في المناطق الاستوائية في أفريقيا وأمريكا.

5- الشيكونجونيا

تنقل بعوضة الزاعجة المصرية مرضا آخر يسمى الشيكونجونيا. وتظهر أعراضه خلال يومين إلى 14 يوما بعد اللدغة.

وتشمل الأعراض الشائعة الحمى وآلام الجسم والصداع والطفح الجلدي والغثيان، ويمكن أن يستمر ألم المفاصل إلى عدة أسابيع أو شهور وحتى سنوات.

يمكن أن يساعد ارتداء ملابس ذات أكمام كاملة واستخدام طارد للبعوض على إبعاد البعوض.

6- الملاريا

تنقل أنثى البعوض الأنوفيلي الملاريا. ويلتقط هذا البعوض المرض الطفيلي الخطير المسبب للأمراض عن طريق شرب الدم المصاب أثناء لدغه.

وتشمل أعراض الملاريا الحمى والرعشة والصداع، ويمكن أن يكون المرض قاتلا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.