اليك أفضل 3 علاجات طبيعية للهالات السوداء بعيداً عن الكريمات الكيميائية التي تساعدك كثيرا على استرجاع إشراق إطلالتك بعيداً عن علامات التعب والتجاعيد .



فئة كبيرة جداً من الشابات يعانين من الهالات السوداء وعلامات التعب عن عمر مبكر ويعود السبب لاسيما للسهر وقلة النوم ولتعريض النظر كثيراً لشاشة الهاتف. ولأن في عمر الشباب تجدد الخلايا يكون في أوجه لذلك ستكشف لك أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من مظهر الهالات في وقت قياسي.



أفضل 3 علاجات طبيعية للهالات السوداء

يقوم العلاج الأول على البطاطس : تحتوي البطاطس أنزيمات طبيعية تُستخدم في أهم الكريمات التي تُعنى بعملية تبييض البشرة والتخلص من البقع كما أن غناه بمادة النشاء يساعد على ملء الخطوط الرفيعة والتجاعيد المبكرة ولا يكتفي البطاطس بذلك فحسب بل بفضل احتوائه كمية كبيرة من الفيتامين ج يمكن اعتباره الحل الأنسب للهالات السوداء لأن الأخير يعمل كمضاد للأكسدة الذي بدوره يعزز عملية تجدد الخلايا وبناء الأنسجة. بما يخص طريقة الإستعمال، يكفي أن تستعيني بشرائح البطاطس يومياً وتطبقينها تحت عينيك لـ 20 دقيقة على الأقل.

العلاج الثاني يقوم على الخيار والزبادي : بفضل غنى الخيار بالمياه والألياف يُعتبر مثالي لملء خطوط التعب تحت العين وتجديد الخلايا لعلاج الهالات السوداء والتخفيف من حدة التصبغات، أما الزبادي فهو غني أيضاً بالأنزيمات التي من شأنها أن تبيض البشرة وتتخلص من البقع الداكنة بعد أن تساعد في تجدد أنسجتها من الأعماق. يكفي أن تضعي شرائح الخيار في الزبادي ثم تطبقيها يومياً تحت منطقة العين لـ 15 دقيقةة إن أمكن. يُذكر أن هذه الخلطة لا تكتفي فقط بعلاج الهالات السوداء بل هي مثالية أيضاً للتخلص من التورم وحماية هذه المنطقة الرقيقة من التجاعيد المبكرة.

يقوم العلاج الثالث على الأناناس : يحتوي الأناناس الفيتامينات والأنزيمات التي من شأنها أن تخترق الى أعماق المسام لتجدد الخلايا وتتخلص من البقع. لذلك يعتبر من أفضل العلاجات الطّبيعية للهالات السوداء، ولا يكتفي بذلك فحسب بل هو مثالي أيضاً للحفاظ عللى مرونة الجلد تحت العين ومنعه من التلف مبكراً ومن التجاعيد. يكفي أن تطبقي شرائح الأناناس يومياً إن أمكن ولـ 10 دقائق تحت العين حتى تستفيدي جيداً منه.

وأخيراً، يبقى النوم وشرب كميات كافية من المياه خطوتين أساسيتين تساعدان على تجدد خلايا بشرة العيون باستمرار لتدعمانها بالأكسيجين والرطوبة الكافية حتى تحافظ على نسيجها الصحي والمثالي بعيداً عن علامات التعب والهالات السوداء.

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