شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تظهر كيف يمكن لفيروس كورونا أن يصيب خلايا القلب في المختبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أن الفيروس يمكن أن يصيب خلايا القلب في المختبر، مما يشير إلى أنه قد يكون من الممكن إصابة خلايا القلب في مرضى COVID-19 مباشرة بالفيروس.تم هذا الاكتشاف ، الذي نشر في مجلة Cell Reports Medicine ، باستخدام خلايا عضلة القلب التي تم إنتاجها بواسطة تكنولوجيا الخلايا الجذعية.



تأثر الفيروس على القلب

وعلى الرغم من أن العديد من مرضى COVID-19 يعانون من مشاكل في القلب ، إلا أن الأسباب غير واضحة تمامًا، فجميع أمراض القلب الموجودة مسبقًا أو الالتهاب والحرمان من الأكسجين الناجم عن العدوى كلها متورطة، ولكن حتى الآن ، كانت هناك أدلة محدودة فقط على أن فيروس كورونا - CoV - 2 يصيب مباشرة خلايا العضلات الفردية في القلب.

من جانبه قال الدكتور أرون شارما ، زميل أبحاث في Cedars-Sinai ، "لم نكتشف فقط أن خلايا القلب المشتقة من الخلايا الجذعية عرضة للإصابة بفيروسات تاجية جديدة ، ولكن يمكن للفيروس أيضًا أن ينقسم بسرعة داخل خلايا عضلة القلب".

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أوضحت الدراسة أيضًا أن خلايا القلب المشتقة من الخلايا الجذعية البشرية المصابة بـ SARS-CoV-2 تغير ملف تعريف التعبير الجيني الخاص بها ، مما يؤكد أيضًا أن الخلايا يمكن أن تصاب بالفيروس بنشاط ، وتنشط "آليات الدفاع" الخلوية الفطرية في محاولة للمساعدة إزالة الفيروس.

في حين أن هذه النتائج ليست تكرارًا مثاليًا لما يحدث في جسم الإنسان ، فإن هذه المعرفة قد تساعد الباحثين على استخدام خلايا القلب المشتقة من الخلايا الجذعية، كمنصة فحص لتحديد المركبات الجديدة المضادة للفيروسات، التي يمكن أن تخفف العدوى الفيروسية للقلب.

ووفقا للفريق الطبى، فأنه بالرغم من أن هذا الوباء الفيروسي يعرف في الغالب بأعراض الجهاز التنفسي ، ولكن هناك أيضًا مضاعفات قلبية ، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب والتهاب عضلة القلب الفيروسي".

"في حين أن هذا قد يكون نتيجة لالتهاب كبير استجابة للفيروس ، تشير بياناتنا إلى أن القلب يمكن أن يتأثر مباشرة بالفيروس في COVID-19."