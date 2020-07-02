ماسك للبشرة الجافة والحساسة بمكونات بسيطة

ماسك للبشرة الجافة والحساسة هو ما ستعلمك طريقة تحضيره لتتمكني من الحصول على بشرة نضرة خالية ممن الشوائب وتلفتي الانظار في مختلف اطلالاتك.

ان العناية بالبشرة الحافة والحساسة يتطلب منك ان تختاري الخلطات الطبيعية المناسبة التي تعيد اليك صحتها وتتمكني من الحصول على اطلالة مثالية.

خلطة الافوكادو والزبادي:

هذه الخلطة ستساعدك على ا لتخلص من تشققات البشرة وتمنحها النعومة والرطوبة المثالية.

قومي بهرس حبة من الافوكادو واضيفي اليها ملقتين من الزبادي وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل.

طبقي المزيج على وجهك ودلكيه بحركات دائرية.

اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة الموز والشوفان:

هذه الخلطة ستساعدك على تهدئة البشرة الحساسة وتقشيرها للتخلص من خلايا البشرة الميتة.

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قومي بهرس ثمرة من الموز مع ملعقة من العسل واربع ملاعق من الشوفان المطحون.

طبقي المزيج على بشرتك ودلكيه بحركات دائرية.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة العسل والجزر:

يمتلك الجزر الكثير من الفوائد على البشرة وهو سيساعدك بمزجه مع العسل على تقديم عناية مثاللية بالبشرة الحساسة والجافة.

قومي بسلق حبة من الجزر ثم قومي بهرسها واضيفي اليها ملعقتين من العسل.

طبقي المزيج بطريقة متساوية على البشرة.

اتركي المزيج لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

هذه هي افضل الخلطات للعناية بالبشرة الحساسة والجافة،

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