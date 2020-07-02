أفكار لاستقبال الزوج العائد من السفر في زمن فيروس "كورونا"

أفكار لاستقبال الزوج، لابد وأن يختلف استقبال الزوج العائد من السفر في زمن الكورونا مع استقبال الزوج العائد من السفر في الظروف العادية مع الأخذ في الاعتبار نفسية الزوج وأسباب عودته من السفر، لذا على الزوجة أن تكون حكيمة وأن تفكر جيدا في أفضل الطرق التي تحقق التخفيف عن الزوج العائد من السفر في زمن الكورونا

أفكار لاستقبال الزوج

قبل الحديث عن أفكار لاستقبال الزوج العائد من السفر في زمن الكورونا، على الزوجة أن تستقبل زوجها بالسعادة والفرح، وأن تمتنع عن سؤاله عن مسببات عودته من السفر أو معرفة ما وراء ذلك حتى لا يشعر الزوج بأن زوجته تفكر في أمور أخرى غير عودته، وخاصة مع انتشار جائحة كورونا وعدم استقرار أحوال الشركات وتدهور أحوال البعض الآخر، ومن أفكار لإستقبال الزوج العائد من السفر في زمن الكورونا ما يلي

شراء باقة من الزهور

ومن أفكار لاستقبال الزوج العائد من السفر في زمن الكورونا، على الزوجة أن تحضر له باقة زهور جميلة بها أجمل وأروع ألوان الزهور حتى تخبره بمدى سعادتها واشتياقها إليه.

تهيئة المنزل لاستقبال الزوج

على الزوجة أن تهيء المنزل لاستقبال الزوج العائد من السفر في زمن الكورونا، والتأكد من وجود كل الأشياء التي يحبها في أماكنها لأنها تمثل له الذكريات الحلوة الجميلة، إضافة إلى تزيين المنزل حتى يشعر الزوج ببهجة لشعوره بأن كل شيء في المنزل مبتهج بعودته من السفر سالما من كل شر.

إعداد المفاجآت السارة

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من أفكار لاستقبال الزوج العائد من السفر في زمن الكورونا يجب أن تقوم الزوجة بإعداد مفاجآت سارة للزوج، وهنا يجب أن تفكر الزوجة كثيرا فيما له أن يسر خاطر زوجها، ومن الأفضل أن تكون المفاجآت أمر غير متوقع لتغمر الزوج بالفرح والسعادة، مثل شراء هدية طالما تمناها، أو دعوة المقربين له في حفل صغير لاستقباله مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لذلك.

طهي الأطعمة المفضلة عنده

على الزوجة أن تطهو لزوجها ما لذ وطاب من أطعمة شهية ولذيذة مع عمل ديكورات هادئة ومريحة للزوج جدا على مائدة الطعام، فمن المؤكد أنه يفتقد إليها كثيرا ويرغب أن يراها من جديد في منزله وعلى مائدة طعامه و مع زوجته السعيدة بعودته بأمان تام وسلام.

احتواء الزوج وغمره بالحنان والعطف عليه

على الزوجة أن تحتوي زوجها وأن تغمره بعطفها وحنانها لتخفف عنه ما وجده من معاناة قبل عودته من السفر، كما عليها أن تحترم صمته، وأن لا تستفسر عن أي شيء حتى يقدم هو على هذه الخطوة من نفسه

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