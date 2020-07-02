كيفية انهاء العلاقة مع الحبيب السابق

الديبلوماسية مطلوبة بشكل عام في الحياة، ولكن ليس حين تكون على حساب استقرارك النفسي وكرامتك! يحقّ لك لا بل مطلوب منك أن تقولي لا، وهذه الكلمة قد تأتي على شكل بلوك لحبيب سابق. فلماذا ننصحك بالبلوك؟ لهذه الأسباب!



رسالة واضحة

أولًا وقبل كلّ شيء، من المهمّ أن تقولي لحبيبك السابق بكلّ الطرق وكلّ وسائل التواصل، أنت خرجت من حياتي، نحن لم نعد سويًا ولن أترك مجال لوجودك وظهورك في طريقي! فهذا ليس صديق تشاجرت معه بشكل عابر وليس أخوك ممنوع عليك أن تختلفي معه، بل شخص قدمت له حبّك وقررت أنه لا يستحقّه. عليه أن يعرف أنه انتهى بالنسبة لك!



باي باي للحنين!

حنين، ذكريات، غيرة... كلّها مشاعر عليك أن تقطعي عليها الطريق. أخرجيه من عقلك كي تعيشي بسلام ومن قلبك حتّي يمتلئ بمن يستحقّه ومن أمامك على مواقع التواصل الاجتماعي كي لا تعرفي عنه ولا يعرف عنك، ولا تسمحي له باستفزازك ولا أن تتسببي بلفت نظره!

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كي تثبتي لنفسك أنك نسيته!

لا معنى لوجوده في حياتك الا أمر واحده: لا زال يعني لك! أكان ايجابيًا أم سلبيًا، وكي نصدقك جميعًا وكي تصدّقي نفسك أيضًا عليك أن تحذفيه عن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بك التي تحوّلت الى عالم رديف نعيشه به أصلًا!

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