تطورات كورونا عالميا.. قفزات للإصابات بالأمريكيتين وثبات متواصل للصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الساعات القليلة الماضية، تسجيل ارتفاعا ملحوظاً في إصابات فيروس كورونا بعدد من دول العالم وإن كان لكلومبيا والولايات المتحدة والبرازيل النصيب الأكبر منها يقابله ثبات صيني ملحوظ.



وتشكل الولايات المتحدة أربعة بالمئة من سكان العالم إلا أن عدد الإصابات والوفيات لديها يمثل حوالي 25 بالمئة من الإجمالي العالمي.

زيادة مخيفة بكولومبيا

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 100 ألف، الأربعاء، مع استمرار إجراءات العزل العام.

وقالت وزارة الصحة الكولومبية إن عدد الإصابات ارتفع إلى 102 ألف وتسع حالات، منها 54941 حالة نشطة. وبلغ عدد الوفيات 3470 حالة.

وشهد الأربعاء أيضا تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية المؤكدة إذ بلغت 4163 حالة جديدة.





كان رئيس بلدية العاصمة بوجوتا قد قال في مطلع الأسبوع إن المدينة ينبغي أن تستعد لتشديد إجراءات العزل العام مع بلوغ وحدات الرعاية المركزة 70 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، لكنه استبعد تشديد الإجراءات بعدما وفرت الحكومة الاتحادية المئات من أجهزة التنفس الصناعي الإضافية.

قفزة أمريكية

وقفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأكثر من 48 ألفا، الأربعاء، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، بحسب إحصاء لـ"رويترز".

ووفقا للإحصاء فقد ارتفع عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأسبوع المنصرم في الولايات المتحدة، حيث سجلت الحالات اليومية مستويات قياسية جديدة عدة مرات خلال الأسبوع.

وتصدرت ولايات أريزونا وكاليفورنيا وتكساس الزيادة وكانت ضمن 14 ولاية سجلت زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليها خلال يونيو/حزيران الماضي.

وأصاب المرض أكثر من 10.6 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من نصف مليون منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019.

وشرع حكام الولايات الأمريكية الأشد تضررا من عودة الإصابات إلى الزيادة في وقف أو إلغاء إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها تتصدرها كاليفورنيا، أكثر الولايات سكانا.





وانتقل المركز الجديد للوباء في الولايات المتحدة من الشمال الشرقي إلى كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو في الغرب إلى جانب تكساس وفلوريدا وجورجيا.

وتجاوزت تكساس يوم الأربعاء الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات لديها بعدما رصدت 8.76 إصابة جديدة، بينما سجلت ساوث كارولاينا 24 حالة وفاة جديدة، وهو أكبر عدد أيضا في يوم واحد بالولاية. وسجلت تنيسي وألاسكا مستويات قياسية جديدة أيضا في عدد الإصابات اليومية.

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ارتفاع متواصل بالبرازيل

وزارة الصحّة البرازيليّة بدورها أعلنت تجاوز وفيات كورونا 60 ألفاً، الأربعاء، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافية بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لوفيات كوفيد-19 في البرازيل إلى 60 ألفاً و632، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي أنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.

والأسبوع الماضي، شهدت هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبيّة أكبر عدد من الوفيات اليوميّة على مستوى العالم جرّاء الفيروس.

وبالإجمال فإن البرازيل هي ثاني أكثر الدول تضرراً من جرّاء الجائحة، سواء لناحية الإصابات أو الوفيات، بعد الولايات المتحدة.





كما أن أعداد الإصابات الجديدة التي تم الإعلان عنها الأربعاء في البرازيل، هي واحدة من أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، إذ تم إحصاء 46 ألفاً و712 إصابةً إضافية في غضون 24 ساعة، ما يؤشر إلى أن الوباء لا يزال بعيدًا عن السيطرة في هذا البلد.

وتُعتبر ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو الأكثر تضرّرًا، إذ بلغ عدد وفيات كورونا فيهما على التوالي 15 ألفاً و30 وفاة و10 آلاف و988.

المكسيك والصين

أما المكسيك فقد سجلت وزارة الصحة 5681 إصابة جديدة بفيروس كورونا و741 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 231 ألفا و770 والوفيات إلى 28510 حالات.

وبذلك يتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس في المكسيك نظيره في إسبانيا التي بلغ إجمالي عدد المتوفين لديها أمس الأربعاء 28363 وفقا لـ"رويترز"

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.





وسجلت الصين أيضا حالتين لم تظهر عليهما أعراض المرض بعد تسجيل ثلاث حالات دون أعراض في اليوم السابق.

اللجنة أشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83537 حتى الأول من يوليو/تموز الجاري، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.