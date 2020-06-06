غزة تسجل 70 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالقطاع بلغ 70 حالة.

وأشارت إلى تعافي 23 حالة من المصابين ونقلوا إلى مراكز الحجر الصحي، بينما لا تزال 28 حالة مصابة بالفيروس تتلقى العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وارتفع عدد الحالات التي شفيت إلى 41 حالة من بين المصابين السبعين في حين سجلت حالة وفاة واحدة في القطاع منذ انتشار المرض منتصف مارس.