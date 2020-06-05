تعرف علي طريقة تحضير كيك التفاح بالكراميل الشهي

القاهرة – لايف ستايل
المقادير
- البيض : 4 حبات
- دقيق : كوب
- سكر : كوبان
- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- التفاح : 3 حبات
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة
طريقة التحضير
1- ضعي الدقيق و كوب من السكر و الفانيليا و البيكنج باودر و البيض في إناء عميق و اخلطيهم بالخفاقة الكهربائية حتى يمتزج الخليط ويصبح كريمي
2- قشري التقاح و قطعيه على شكل حلقات ثم ضعيه في إناء به ماء و ليمون كي لا يتغير لونه
3- إحضري القالب أو الصينية التي ستقومي بخبز الكيكة بها و ضعي بها كوب من السكر و قلبيه حتى يتغير لونه للبني الغامق ثم أضيفي الزبدة و أضيفي كوب صغير من الماء المغلي
4- قلبي خليط الكراميل معاً جيداً ثم ضعي التفاح بشكل متناسق فوق خليط الكراميل و أطفئي النار
5- أضيفي خليط الكيك إلى خليط الكراميل و التفاح
6- أدخلي الكيكة الفرن لمدة 25 دقيقية على درجة حرارة توسطة
7- قومي بقلب الكيكة في طبق التقديم بحرص
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