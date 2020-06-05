شكرا لقرائتكم خبر عن طفل من كل 3 أطفال دون 5 سنوات يعانون من التقزم والأنيميا وفقر الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن من مؤشرات سوء التغذية في مصر، التأخر العقلي، وقلة التحصيل الدراسي، والتسرب من التعليم، وزيادة فرص الإصابة بالسمنة، ومرض السكري.

وأوضح أن في مصر طفل من كل 3 أطفال دون 5 سنوات يعانون من التقزم «الطول بالنسبة للعمر»، وطفل من كل 10 أطفال دون 5 سنوات يعانون من النحافة«انخفاض الوزن بالنسبة للطول»، وهم بذلك يعانون من قلة القدرة الحركية والإنتاجية والتحصيل المدرسي وأكثر عرضه للإصابة بالسمنة لاحقاً.

وأشار توفيق، للمصري اليوم، إلى وجود طفل من كل 3 أطفال أقل من 5 سنوات، وسيدة من كل 4 سيدات في عمر الإنجاب يعانون من الأنيميا وفقر الدم، والأطفال بذلك عرضه لقلة التحصيل المدرسي وتأخر النمو الذهني.

ولفت إلى وجود 4 من كل 10 سيدات يُرضعن رضاعة طبيعية في أول 5 شهور فقط، وهو ما يجعل الأطفال عرضه لسوء التغذية والإصابة بالأمراض المعدية ونقص المناعة.