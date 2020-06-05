تعرف علي طريقة تحضير كرات اللحم بالفلفل للرجيم

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم شرائح طولية)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم شرائح طولية)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم شرائح طولية)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- بقسماط : نصف كوب (كعك مطحون)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : ربع كوب

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير 1. اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور والبقسماط والثوم والملح والفلفل الأسود والأوريغانو جيداً حتى تمتزج المكونات جيداً. 2. شكلي الخليط كرات متوسطة الحجم. 3. سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وأضيفي كرات اللحم وحمريها لمدة 5 دقائق ثم ازيليها من المقلاة وضعيها جانباً. 4. أضيفي الفلفل الملون لنفس المقلاة وقلبي لمدة دقيقتين. 5. أضيفي الخل والطحين وحركي حتى يذوب الطحين. Advertisements 6. أضيفي الماء واللحم المقلب وخففي النار واتركي الخليط لمدة 15 دقيقة حتى يطرى الفلفل. 7. تبلي الخليط بالمزيد من الملح والفلفل حسب الرغبة وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول مدمس بالطماطم طريقة تحضير سلطة اللوبياء والبارميزان لرجيم صحي

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