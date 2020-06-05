شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «الخضيري» لتجنب الإصابة بالأمراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عدة نصائح لتجنب الإصابة بالأمراض. ونصح “الخضيري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” بتناول الليمون وتقليل الملح في الطعام، وتقليل تناول العسل و دبس التمر . Advertisements كما نصح بتناول سكر الفواكه بدلا من السكر الأبيض، وبخبز النخالة بالبر أو خبز الشعير بدلاً من الخبز الأبيض. وأوصى “الخضيري” بممارسة رياضة المشي يومياً٣٠ دقيقة، والتقليل من الدهون وترك المقليات، والاكثار من الورقيات والخضار والفاكهة.

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