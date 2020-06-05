هارى وميجان يعينان شركة تأمين خاصة بـ7000 جنيه إسترلينى يوميا

كشف "حارس شخصى" معروف، أن الأمير هاري سيكون على دراية بمتطلبات فريق الأمن الشخصي الجديد الذي تبلغ قيمته 7000 جنيه إسترليني يوميًا، وذلك بفضل نشأته الملكية وتدريبه العسكري.

ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، قام هاري، 35 عامًا، وميجان ماركل، البالغة من العمر 38 عامًا، واللذان يعيشان في قصر قطب هوليوود تايلر بيري في لوس أنجلوس مع ابنهم أرشي، باستخدام خدمات شركة "أمن" يستخدمها أيضًا عدد كبير من المشاهير، بما في ذلك جيف بيزوس وتوم هانكس.

وكشفت الصحيفة أن البعض يعتقد أن الفريق الذي يراقب أفراد العائلة المالكة في لوس أنجلوس تم انتقاؤه يدويًا من قبل جافين دي بيكر، 65 عامًا ، وهو رئيس الأمن السابق للرئيس رونالد ريجان.

يعتقد أن فريق دي بيكر قد تم توظيفه بالفعل لحماية قصر بيري المكون من ثماني غرف نوم. ففي حديث مع "التايمز توداى"،كشف خبير أمن المشاهير ويل جيديس، الذى أسس شركة دولية لتوفير خدمات الحماية، ومقره لندن ، ويقدم حراسه الحماية لللمشاهير والموسيقيين ورجال الأعمال وأفراد العائلات المالكة في جميع أنحاء العالم، أنه يتوقع أن ضباط دي بيكر سيكون لديهم مشاكل قليلة مع هاري، لكن سيتعين على ميجان أن تكون على علم الحدود.

وقال: "أنا لم أقم بتأمين هاري من قبل، لكنني اصطدمت به سابقا، إنه ساحر ولطيف للغاية، وكفردر سابق فى الجيش كان سيفهم ويقبل بروتوكولات معينة وسيكون هناك احترام متبادل".

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تدعي شركة دي بيكر GDBA حماية الآلاف من العملاء وتتفاخر بالعمل مع وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي، وصف مايكل جيه فوكس الشركة بأنها "خدمة سرية للمشاهير"

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