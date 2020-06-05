السودان تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 19 حالة وفاة ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 5714 إصابة منها 4480 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي 333 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم إلى تماثل 114 حالة للشفاء منها 88 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين 1825.

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