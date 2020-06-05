المغرب تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت المغرب 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 8030، فيما استقر عدد الوفيات عند 208 .
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7215 بعد تماثل 20 شخصاً للشفاء، وتم أيضاً استبعاد 261 ألف و 619 حالة بعد الكشف المخبري.
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