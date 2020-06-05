إندونيسيا تسجل 703 حالات إصابة جديدة و 49 وفاة بكورونا

رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة. وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770. قد يهمك ايضا: إندونيسيا تسجّل 973 إصابة جديدة بكورونا ماليزيا تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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