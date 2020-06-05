32 وفاة و507 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا 32 حالة وفاة بالإضافة إلى 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال معهد (روبرت كوخ) المعهد المختص في رصد المرض في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 8613 حالة وفاة و 183271 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي. وعن عدد حالات الشفاء، أشار المعهد إلى تسجيل 600 حالة شفاء جديدة خلال ال24 ساعة الماضية في 16 ولاية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 168500 حالة. Advertisements قد يهمك ايضا: اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا شفاء 1473 حالة من فيروس كورونا في الكويت

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