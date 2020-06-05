الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/6/5 05:05 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، عن تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و816 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680 وعدد الوفيات إلى 12545.
وأظهرت بيانات سوق العمل المكسيكية، أن البلاد فقدت أكثر من نصف مليون وظيفة خلال أبريل/نيسان الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في المكسيك حاليا نحو 19.9 مليون شخص، ولا تشمل الإحصاءات العمالة غير الرسمية والذين يمثلون نحو 57% من إجمالي العاملين في المكسيك
كانت هذه تفاصيل خبر في أكبر حصيلة يومية.. المكسيك تسجل 4442 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.