احذري هذه المواد في مطبخك.. تعجّل بسن اليأس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت دراسة حديثة من أن التعرض إلى أحد أنواع المواد الكيميائية من صنع الإنسان ربما يبكر من وصول السيدات إلى سن اليأس بعامين.

ووجد باحثون أمريكيون، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المستويات المرتفعة من مواد بولي فلورو ألكيل (PFAS) التي عثر عليها في عينات الدم ساهمت في التعجيل بفترة انقطاع الطمث.

وتوجد مواد بولي فلورو ألكيل الكيميائية في كل مكان وتظهر في كل شيء من مستحضرات التجميل إلى الملابس المقاومة للماء إلى المنتجات التي تزيل الدهون والزيوت، ويمكن أيضا أن تتسلل إلى مصادر المياه، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وتستخدم هذه المواد الكيميائية بصفة أساسية في تعبئة الأطعمة وأواني الطهي غير قابلة للالتصاق والرغاوي الصناعية، ويمكن أن تعطل نظام الغدد الصماء الذي يفرز مجموعة من الغدد التي تنظم الوظيفة الجنسية ما يمكن أن يعطل وظيفة المبيض.

وحسب جمعية الغدد الصماء في الولايات المتحدة، تؤثر هذه المواد الكيميائية على بيولوجيتنا من خلال محاكاة الأحماض الدهنية وهي اللبنات الأساسية للدهون في أجسامنا. كما أنها تعمل كمواد كيميائية معطلة للغدد الصماء (EDCs) بسبب قدرتها على التدخل في أنظمة الهرمونات.

تقول قائدة فريق البحث، نينغ دينغ من كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان في آن أربور: "مواد بولي فلورو ألكيل موجودة في كل مكان وبمجرد دخولها إلى الجسم، لا تتكسر وتتراكم بمرور الوقت".

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وأضافت أنه نظرا لاستمرارها في البشر إذ يطلق عليها "الكيماويات الأبدية" والتأثيرات الضارة المحتملة على وظيفة المبيض، من المهم زيادة الوعي بهذه المشكلة وتقليل التعرض لهذه المواد الكيميائية.

ورست دينج وفريقها 1120 امرأة في منتصف العمر من أعراق متعددة، تتراوح أعمارهن بين 45 و56 عاما. ووجدوا أن النساء اللاتي لديهن مستويات عالية من PFAS في عينات الدم وصلن إلى سن اليأس قبل عامين من النساء ذوات المستويات المنخفضة.

وربطت دراسات سابقة أيضا هذه المواد الكيميائية بالعقم والمشكلات السلوكية والعيوب الخلقية وارتفاع مستويات الكوليسترول وحتى السرطان.

تشير التقديرات إلى أن 110 ملايين أمريكي بما يعادل واحد من كل 3، قد يستهلكون مياه الشرب الملوثة بهذه المواد الكيميائية.

ووجدت مجموعة العمل البيئي الأمريكية وجامعة نورث إيسترن في بوسطن 610 مصدر مائي في 43 ولاية يحتوي على مستويات غير آمنة من مواد PFAS في الماء.