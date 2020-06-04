القاهرة – لايف ستايل تتعرض الأظافر للاصفرار، وأحياناً لبقع سوداء تصعب إزالتها، ويعاني البعض من مشكلة الأظافر الصفراء، وقد تحدث نتيجة سوء التغذية، أو إهمال العناية بالأظافر، أو استخدام طلاء الأظافر بشكل مفرط مما يؤثر على لون الأظافر الطبيعي. يمكنك التخلص من مشكلة الأظافر الصفراء بخلطة طبيعية سريعة المكونات ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم قطرات من الماء الطريقة Advertisements اخلطي بيكربونات الصوديوم مع الماء حتى تحصلي على خليط متماسك قومي بفرك أظافر بهذه الخلطة لمدة 5 دقائق اتركي بيكربونات الصوديوم على أظافرك لمدة دقائق أخرى اشطفي يديك بالماء قومي بترطيب الأظافر باستخدام زيت الزيتون . قد يهمك ايضا: طريقة إزالة الأظافر الصناعية بالبيبسي تقوية الأظافر وتبييضها بوصفات طبيعية سهلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة سهلة وطبيعية لتبييض أسفل الأظافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.