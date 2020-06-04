هل تنتقل عدوى كورونا عبر الأذن ودموع العين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن عدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" لا تنتقل عبر الأذنين.
وقال الدكتور بنجامين بليير في مستشفى بوسطن لأمراض العيون والأذن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أن الجلد في قناة الأذن الخارجية يشبه الجلد العادي، عكس أنسجة الفم والأنف والجيوب الأنفية. وهذا يخلق حاجزا يجعل من الصعب على الفيروس المرور إلى الجسم.
وعن إمكانية انتقال الفيروس عبر العين، قال خبراء المراكز الأمريكية أن العين قد تكون طريقا للعدوى بفيروس كورونا المستجد مثلما هو الحال مع الأنف والفم، حيث يتسبب السعال والعطس في انتقال الرذاذ أو اللعاب من شخص لآخر، كما قد يتسبب فرك العينين في تنقل الفيروس.
وأشاروا إلى أن دموع شخص مصاب قد تتسبب في انتشار الفيروس أيضا.
وتابعوا أنه بالإمكان إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العين، ولكن من غير الممكن إجراء نفس الاختبار على مستوى الأذن.
ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يُنصح باستخدام نظارات السلامة من طرف عمال الرعاية الصحية عند علاج المرضى المحتملين.
ودعا خبراء الصحة إلى زيادة تدابير الوقاية على مستوى العينين، وذلك من خلال استعمال نظارات من أجل حماية إضافية.
يأتي ذلك بجانب النصائح والإرشادات الخاصة بغسل اليدين بشكل متكرر والتباعد الاجتماعي وضرورة استخدام أقنعة الوجه الواقية في الأماكن العامة لمنع انتشار الفيروس.
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