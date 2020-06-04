تطوير جهاز لتحديد الأجسام المضادة المحايدة ضد عدوى كورونا COVID - 19

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود فريق من العلماء والمهندسين بجامعة تكساس إيه آند إم الأمريكية، تطوير جهاز يمكن استخدامه لتحديد الأجسام المضادة التي تنتجها الخلايا البشرية بسرعة والتي يمكن أن تحيد وتمنع العدوى بواسطة SARS-CoV-2 ، العامل المسبب لـ COVID-19.
كما نرى جميعًا من جائحة COVID-19 الذي يتكشف ، عندما يظهر تهديد فيروسي جديد ، لا توجد علاجات ولا لقاحات متوفرة، يعد تطوير علاجات ولقاحات جديدة أمرًا صعبًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا ، كما أن التحول المحتمل للفيروسات يجعلها صعبة للغاية.
تتضمن بعض الاستراتيجيات الواعدة لمكافحة هذه الأنواع من الفيروسات وفقا لما نشره موقع " news-medical" استخدام الأجسام المضادة المحايدة الخاصة بمسببات الأمراض (nAbs)، وهذه هي الجزيئات التي تنتجها خلايا B البشرية التي يمكن أن ترتبط بغزو الفيروسات وتحييد قدرتها على العدوى.
العلماء تطور اختبار اجسام مضادة لمنع عدوى كوورونا
أوضح الفريق البحثى، أن الأساليب التقليدية لتحديد اللقاحات اللاصقة تستغرق وقتًا طويلاً وغير فعالة ومكلفة بسبب مليارات الخلايا الفريدة المحتملة في الجسم البشري التي تنتج الأجسام المضادة.
حتى الآن ، نجح الفريق في بناء جهاز نموذج أولي واختبر جدواه باستخدام فيروس التهاب الكبد ، وهو نوع من الفيروسات التاجية ، وأثبت أن الأجسام المضادة التي تنتجها خلية واحدة يمكن أن تمنع العدوى بالفيروس داخل غرفة التفاعل الحيوي .
ومع ظهور أزمة COVID-19 الجارية ، يعمل الفريق حاليًا على إعادة استخدام جهاز PRFCIENT ميكروفلويديك المطور، لتحديد الأجسام المضادة المعادلة بسرعة ضد الوباء الحالي، كما الفريق أنه بمجرد اكتشاف الأجسام المضادة المحايدة ، يمكن استخدامها بسرعة لتطوير العلاجات واللقاحات لمكافحة COVID-19.
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