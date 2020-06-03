حصة بنت سلمان رئيسًا فخريًا لجمعية المسؤولية المجتمعية

وافقت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية، وهي الجمعية الأولى المتخصصة في تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة “الحكومية، الخاصة، وغير الربحية”.

ورفع سعود بن حسين السبيعي، رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره، للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، على تشريفها لمنصب الرئاسة الفخرية للجمعية، وقال: إن هذه الموافقة الكريمة، استمرار لدور الأميرة في دعم مجالات العمل الخيري، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتعبر عن إحساس سموها بأهمية دفع عجلة العمل الاجتماعي، والمضي قدما بالقطاع غير الربحي نحو تطلعات الحكومة الرشيدة، التي تضمنتها الرؤية الوطنية للمملكة 2030 خاصة ما يتعلق بجوانب المسؤولية المجتمعية التي أصبحت اليوم عنصرًا داعمًا وأساسًا في التنمية الوطنية وتعزيز الروح الوطنية في المؤسسات والأفراد على السواء.

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