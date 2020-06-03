142 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1486 حالة.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 4120 شخصاً خلال 24 ساعة.

ولفتت إلى أن 140 من الإصابات الجديدة لإثيوبيين، فيما تعود الإصابتان الأخريان، إلى شخصين من البرتغال وجيبوتي.

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وحسب بيان الوزارة، فإن من بين الإصابات 84 رجلاً و57 امرأة، وتتراوح أعمارهم بين 7 و78 عاماً.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الإصابات الجديدة تتوزع على مختلف أقاليم البلاد: أديس أبابا (126)، إقليم أمهرة (6)، إقليم أوروميا (7)، إقليم الصومال الإثيوبي (1)، وحالتان في إقليم عفار الاثيوبي .

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا 246 حالة، بعد تسجيل 15 حالة جديدة، فيما سجلت البلاد 17 وفاة بـ"كوفيد- 19"، بعد تسجيل 3 حالات جديدة الأربعاء.