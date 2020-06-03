شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من خطورة التوقف عن تناول دواء «الكوليسترول» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من وقف تناول دواء الكوليسترول، حيث يؤدي ذلك لحدوث جلطات مستقبلاً.

ونصح “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” بعدم ترك أدوية الكوليسترول التي وصفها الطبيب، مؤكداً عدم صحة مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الداعية لوقف الدواء.

وأوضح “النمر” أن إيقاف دواء الكوليسترول من أسباب حدوث الجلطات مستقبلاً.