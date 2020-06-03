خبيرة علاقات تكشف أسباب عدم احترام الزوج لزوجته و7 خطوات لتخطيها

يتساءل الكثيرون عن أسباب عدم احترام الزوج لزوجته، لكنه سؤال متشابك، مرتبط بتصرفات كلايهما لبعضهما البعض، لا يمكن تحديد أسباب محددة دون الوقوف على طباع وتربية كلايهما خلال التعاملات اليومية والأمور الحياتية التي يمرون بها بصفة عامة. ونستعرض فيما يلي أهم أسباب عدم احترام الزوج لزوجته، من خلال خبيرة العلاقات الزوجية الدكتورة زينب محمود من القاهرة، كي يتسنى لك اتخاذ القرارات الصائبة تجاه معاملة زوجك لك.

أساليب عدم احترام الزوج لزوجته

أوضحت خبيرة العلاقات الزوجية الدكتورة زينب، أن عدم احترام الزوج لزوجته مرتبطة بعدة أساليب، أهمها:

1- تحدث الزوج عن الزوجه بما لا يسعدها بصفة عامة.

2- عدم تقدير الزوج لزوجته والتحقير من شأنها من خلال القول والفعل.

3- اخراج الزوج خصوصيات الزوجة والمنزل أمام الآخرين.

4- استخدام الزوج الألفاظ غير المحبوبة للزوجة أمام الأولاد والأهل.

5- ذم الزوج الصفات الخلقية للزوجة " الشكل، الطول، الوزن" وما شابة ذلك بصفة مستمرة.

أسباب عدم احترام الزوج لزوجته

أشارت الدكتور زينب، إلى أن هناك أسباب متنوعة لعدم احترام الزوج لزوجته، أهمها:

1- معتقدات الزوج الخاطئة تجاه الزوجة.

2- تدخل الأهل في حياة الزوجين من أسباب عدم احترام الزوج لزوجته.

3- سيطرة مباديء الضرب والإهانة على فكر الزوج قد تتسبب في عدم احترامه لزوجته.

4- عدم معرفة الزوج آداب ومعاملات الحياة الزوجية بالشكل السليم.

5- اهمال الزوجة لنفسها بصفة مستمرة قد يتسبب في عدم احترام الزوج لزوجته.

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6- التراكمات النفسية للزوج منذ الصغر قد تكون من اسباب عد احترامه لزوجته.

حلول لتخطي مشكلة عدم احترام الزوج لزوجته

قدمت الدكتور زينب أهم الحلول لتخطي مشكلة عدم احترام الزوج لزوجته على النحو التالي:

1- اهتمام الزوجة بمظهرها ووجباتها الزوجية والمنزلية دون ملل أو نور بصفة مستمرة.

2- حل مشكلات الزوجين بعيدًا عن الأهل والأصدقاء.

3- محاورة الزوج في ضرورة الالتزام بمبادئ الحوار البناء دون المقاطعة أو السخرية.

4- الصبر على الزوج واتباع أساليب المودة والتسماح لتخطي مشكلة عدم احترام الزوج لزوجته.

5- تقدير الزوجة لزوجها ووضعه في المكانة التي يستحقها للتغلب على عدم احترامه لها.

6- استخدام الزوجة كلمات الحب والعبرات الإيجابية في الرد على الزوج، ما قد يجعله يخجل من نفسه على المدى الطويل.

7- اتباع الزوجة مبادئ العقلانية والتغاضي والنسيان للتغلب على عدم احترام الزوج لها.

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