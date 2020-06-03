11 لعبة داخل المنزل للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:45 مساءً - لا يوجد شيء مثل لعبة جيدة لجمع العائلة. فرغم انتهاء الحجر المنزلي بسبب انتشار فايروس كورونا، إلا أن التباعد الاجتماعي لازال مطلوباً، والأفضل أن نتعود عليه نحن وأطفالنا، في ما يلي قائمة بألعاب الأطفال الداخلية التي يمكن أن تناسبك جيداً عندما ترغبين في قضاء بعض الوقت مع أفراد العائلة، أو عندما لا يسمح بالأنشطة الخارجية. فاكسري ضجرهم مع هذه الألعاب:

1- موازنة الجسم



هذا نشاط سهل، ويمكن أن يكون رائعاً للأطفال الصغار، ويساعدهم على تحسين المهارات الحركية وتوازنهم.

ما ستحتاجين إليه: طبشورة لرسم المكعبات ومساحة أرضية مسطحة للعب.

كيف ألعب؟

1 - ارسمي المربعات ورقميها.

2 - يمكنك أن تطلبي من الطفل أن يمشي على ساق واحدة ويتنقل داخل هذه المربعات.

يجب على الطفل المشي فقط على المربعات، وإذا سقط أو تعثر فسيكون خارج اللعبة.

3 – أما الطفل الذي يمشي متجاوزاً هذه المسافة بالكامل من دون السقوط من الشريط يفوز باللعبة.

اقتراح: غيري قواعد اللعبة، كأن يغير بالقدم الأخرى، أو بوضع اليدين على خصره.

2 - رمي الكرات

ستساعد هذه اللعبة في بناء التنسيق بين اليد والعين لطفلك.

ما ستحتاجين إليه: الكرات البلاستيكية، وأكواب الشرب البلاستيكية.

كيف ألعب؟

1 - ضعي الكأس على كرسي على الطاولة، أو على الأرض شريطة أن يكون الأطفال في وضعية القرفصاء.

2 - أعطي كل طفل كرة أو أكثر.

3 - يمكنك أن تطلبي من الطفل اتخاذ خطوات قليلة بعيداً عن الكأس وفقاً لعمره.

4 - اشرحي لطفلك أن عليه رمي الكرة، في وقت واحد، في الكأس.

بنفس توقيت الأطفال الآخرين، وليكرر التجربة حتى تصبح 5 مرات، والعدد الأكبر هو للطفل الفائز.

اقتراح: يمكنك استخدام القطع المعدنية بدل الكرات.

3- البولينج في الأماكن المغلقة

قومي بإنشاء صالة بولينج بسيطة في منزلك واستمتعي. فهذه اللعبة مثالية أيضاً لتنسيق اليد والعين عند الأطفال.

ما ستحتاجين إليه: مساحة أرضية مسطحة للعب، وعشر زجاجات فارغة أو علب صودا. وكرة بلاستيكية أو كرة تنس.

كيف ألعب؟

قومي بوضع مياه حتى الربع في الزجاجة وأغلقيها جيداً.

رتّبي الزجاجات في نهاية الممر. مثل دبابيس البولينج، واطلبي من الطفل أن يضرب هذا الترتيب باستخدام الكرة.

اقتراح: يمكنك حتى اختيار مجموعة البولينج المتاحة بسهولة في حال كان لديك واحدة.

4 - فزورة الرسم

هي لعبة ممتعة تتطلب من لاعب واحد رسم صورة تشير إلى الكلمة، حيث يتعين على اللاعب الآخر تخمينها بشكل صحيح.

ما ستحتاجين إليه: ورق أو لوح وقلم رصاص أو علامة.

كيف ألعب؟

1 - اكتبي كلمات مختلفة على قطع من الورق وأسقطيها في الوعاء.

2 - اطلبي من طفلك التقاط القطع ورسمها على اللوح دون أن يخبرك ما هي. بالتناوب، يمكنك الرسم، ويمكنه أن يخمن.

اقتراح: يمكنك جعل هذه اللعبة أكثر متعة من خلال وجود مجموعات والتنافس ضد بعضهم البعض.

5 - الكرات السهلة

باستخدام بعض الكرات ودلو، يمكنك الاستمتاع بلعبة كرة السلة المصغرة في المنزل.

ما ستحتاجين إليه: مساحة للعب. كرات. دلو.

كيف ألعب؟

1 - ضعي الدلو في مكان واحد واطلبي من طفلك التحرك على بعد خطوات قليلة منه.

2 - يمكنك بعد ذلك تبادل الأدوار معه لرمي الكرات في الدلو. تحركي بعيداً عن الدلو بعد كل دور.

اقتراح: يمكن لهذه اللعبة أن تكون تحدياً للأطفال الأكبر سناً باستخدام الدلاء ذات الفتحة الضيقة.

6- دورة العوائق الداخلية

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يمكنك بناء دورة عقبة حول المناطق المحمية ضد الأطفال؛ هذا خيار ممتع للأطفال من مختلف الأعمار.

ما ستحتاجين إليه: كراسي جلوس وبطانيات وكرة التمرين وشبكة، أو أي شيء آخر قد يكون مفيداً.

كيف ألعب؟

1 - قومي بإعداد الألعاب التي تعيق الطفل حسب ما تسمح به المساحة وكما تريدنهاثم ضعي القواعد.

2 - قد تتطلب كل عقبة طريقة مختلفة لعبورها. على سبيل المثال، اطلبي من طفلك المرور من تحت كرسي أو المرور عبر نفق الأغطية مرتين قبل أن ينتقل إلى العائق التالي. وهو عبر شبكة تم نصبها. وسيتم منحه نقطة فقط بعد الانتهاء بنجاح من كل عقبة.



اقتراح: يجب حماية المنطقة من قبل الطفل قبل وضع مسار عقبة لتجنب أي إصابات.

7 - اتبع القائد

إذا كان لديك العديد من الأطفال في المنزل، يمكن أن يكون هذا النشاط ممتعاً للغاية وهو أحد أسهل الطرق لجعل الأطفال يتابعون ما تفعلين.

ما ستحتاجين إليه: قائمة الأنشطة البسيطة. مساحة للعب.

كيف ألعب؟

1 - حددي مواضيع مختلفة للعبة. يمكن أن يكون نشاطاً بدنياً أو إيماءات أو تعبيرات.

يمكنك أن تكوني القائد أو تعطي كل طفل فرصة ليكون القائد.

2 - سيتعين على جميع اللاعبين تقليد ما يفعله القائد ، والقفز ، والرقص ، والضحك ، إلخ.

اقتراح: يمكن أن تكون هذه اللعبة العذر المثالي للضغط في بعض التمارين عندما يكون الأطفال ملزمين داخل المنزل.

8 - الألغاز

هذه اللعبة تمنح طفلك الوصول إلى مختلف الألغاز التي يمكن أن تكون جذابة وتعليمية.

ما ستحتاجين إليه: أنواع مختلفة من الألغاز بالصورة أو الكلمة

كيف ألعب؟

1 - اشرحي لطفلك أنه يحتاج إلى ضبط قطع اللغز معاً لتكوين صورة في حالة وجود لغز صور.

2 - إذا كان لديك أطفال صغار ، فيمكنك تجربة بعض ألعاب الألغاز ثلاثية الأبعاد.

3 - الألغاز والكلمات ممتازة للأطفال الأكبر سناً من أجل تحسين مفرداتهم.

اقتراح: احتفظي ببعض كتب الألغاز في متناول يدك والتي يمكن إعطاؤها لطفلك عندما لا تستطيعين الخروج.

9 - بناء حصن أو خيمة

على الرغم من أنها ليست بالضرورة لعبة، إلا أنها يمكن أن تبقي طفلك مشغولاً ومشغولاً.

ما ستحتاجين إليه: الوسائد وكراسي جلوس وصناديق من الورق المقوى والبطانيات. أو أي شيء آخر في المنزل يمكن استخدامه.

كيف ألعب؟

1 - لصنع حصن من الورق المقوى، يمكنك ببساطة تكديس بعض صناديق الورق المقوى معاً ولصقها بشريط.

2 - تكديس الوسائد على الجانبين مع وجود فجوة بينهما وإلقاء بطانية على حصن وسادة بسيط.

3 - يمكن أن تساعدك بعض العصي والبطانية على بناء خيمة الهنود الحمر.

4 - ما عليك سوى تغطية طاولة أو كرسيين ببطانية، وسيكون لديك حصن صغير. يمكنك أيضاً طي البطانية على جانب واحد وتسميتها مدخلاً.

اقتراح: يمكنك بناء حصن مع الوسائد وصناديق الكرتون والبطانيات مع أطفال.

10- الدومينو

يمكن أن يكون تكديس الدومينو ومشاهدتها في تتابع سريع ممتعاً للأشخاص عبر الأعمار. يمكن أيضاً أن يمنح طفلك شيئاً ليعمله ليوم كامل.

ما ستحتاجين إليه: لعبة الدومينو.

كيف ألعب؟

1 - كدسي الدومينو في النمط والترتيب الذي يفضله طفلك. يمكنك مساعدة طفلك في ذلك.

2 - بمجرد تعيين جميع القطع، يمكنك أن تطلبي من طفلك قلب القطعة الأولى ومشاهدتها.

اقتراح: جربي توثيق كل شيء على الفيديو لذاكرة تدوم.

11- لعبة الاستماع

هذه اللعبة تعليمية وممتعة للأطفال الصغار. حيث تكشف قدرات الاستماع لدى الطفل من خلال إجباره على التركيز.

ما ستحتاجين إليه: الكثير من العناصر المتنوعة التي لها صوت مميز.

كيف ألعب؟

1 - اجمعي العناصر مثل الأمشاط والأوعيةوالأقلام والزجاجات والألعاب والساعات وما إلى ذلك، التي لها أصوات فريدة.

2 - ضعي العناصر على الطاولة واطلبي من الطفل تدوين ملاحظة ذهنية عنها.

خذي الأشياء بعيداًثم اطلبي من الطفل أن يدير ظهره إلى الجانب الآخر أو يغلق عينيه.

3 - اختاري عنصراً وصوتاً معه. إذا خمن الطفل ذلك بشكل صحيح، فهو يسجل نقطة.

اقتراح: يمكنك استخدام معصوب العينين للتأكد من أن الطفل لا يتلصص.