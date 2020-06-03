ما سبب الشعور بالجوع قبل الدورة الشهرية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشعر العديد من السيدات برغبة شديدة في تناول الطعام قبل الدورة الشهرية، ويعود السبب في ذلك إلى تغير نسب الهرمونات مثل هرموني الإستروجين والبروجسترون.

وتشير الدراسة إلى أن التغير في مستوى هرموني الاستروجين والبروجسترون يتسبب برغبة شديدة في تناول الأطعمة عالية الكربوهيدرات والحلوى قبل الدورة الشهرية.

إلا أن بعض النساء تلجأ إلى تناول الطعام بشراهة قبل الدورة الشهرية ليس بسبب الهرمونات، وإنما لتعديل التقلبات المزاجية التي تصاب بها السيدة قبل الدورة الشهرية، فعند تناول الأطعمة والحلويات النشوية فإن الجسم سيفرز مادة السيروتونين وهي مادة كيميائية تعزز مشاعر السعادة.

وفي الكثير من الأحيان يكون السبب بتناول الطعام بكميات كبيرة والشعور المستمر بالجوع من أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية أو ما يسمى باضطراب ما قبل الدورة الشهرية.

وفي بعض الأحيان أيضًا يكون الحمل هو السبب خاصةً إذا كان هناك نفور من بعض الأطعمة ومن رائحتها، ورغبة شديدة في تناول أطعمة أخرى فهذه تكون أعراض حمل مبكرة وليس من أعراض ما قبل الدورة الشهرية.

وعادة ما تبدأ السيدة تشعر بالجوع قبل الدورة الشهرية بـ 7 أيام ويصطحب هذا الشعور أعراض أخرى مثل التغيرات في المزاج والصداع وحب الشباب والانتفاخ.

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نصائح للسيطرة على جوع ما قبل الدورة الشهرية

هناك عدة طرق لمنع نفسك من تناول الطعام مثل تحسن مزاجك بطرق أخرى كالمشي أو السباحة أو مشاهدة فيلم مضحك أو التكلم مع صديق قديم أو ممارسة نشاط بدني معتدل، وأيضا تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي الكربوهيدرات والابتعاد عن الأطعمة الدسمة، فجميع هذه الأمور ستساعدك على تعزيز حالتك المزاجية.

متى تجب زيارة الطبيب؟

إذا استمر تناولك للطعام بشكل كبير بعد الدورة الشهرية، فقد يكون السبب اضطرابا في الأكل وهذا يعني أنك بحاجة الى استشارة مختص تغذية، وقد يكون السبب أيضا اضطراب ما قبل الدورة الشهرية المزمن، والذي قد يتسبب في مشاكل أخرى مثل الاكتئاب وتغيير الحالة المزاجية إذا لم يتم علاجه.