ارتفاع الوفيات جراء كورونا في البرازيل وأمريكا

شهدت البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية وفيات قياسية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغت 1262 في الأولى، وألف في الثانية.



وقالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ رقما قياسيا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أن البرازيل سجلت 28936 إصابة جديدة بالفيروس، و1262 وفاة ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 555383 والوفيات إلى 31199.

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كما سجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء أكثر من ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 106 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 1081 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 106.180 شخصاً.

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فبلغ مساء الثلاثاء 1.831.435 مصاباً، بحسب المصدر نفسه.

والولايات المتّحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.