شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض فيروس كورونا منها الشعور بالتعب والخمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض فيروس كورونا تتفاوت من شخص لآخر ما بين الحالات الخفيفة والشديدة والمتوسطة، ومع انتشار المرض حول العالم، نمت معرفتنا به، مع جهود التجارب العلمية التي تجرى حالياً لإيجاد علاج ولقاح، ومن المهم معرفة اعراض فيروس كورونا في بدايتها لمنع انتشار المرض، في هذا التقرير نتعرف على اعراض فيروس كورونا، وفقاً لموقع جريدة "التليجراف" البريطانية.



اعراض فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تتضمن ما يلي:

-سعال جاف

- ارتفاع درجة الحرارة

-التعب / الخمول

-ضيق في التنفس (في الحالات الأكثر شدة)

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن بعض المرضى قد يعانون من "الأوجاع والآلام واحتقان الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق أو الإسهال".

"عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجيًا. يصاب بعض الأشخاص بالعدوى ولكن لا تظهر عليهم أي أعراض ولا يشعرون بتوعك".

وتم تعريف حواس الذوق والرائحة على أنها أحد الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا.

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فيروس كورونا

وفيروس كورونا من عائلة الفيروسات التاجية التي تسبب المرض في الحيوانات 7 منهم بما في ذلك فيروس كورونا الجديد، قاموا بالقفز إلى البشر ، ولكن معظمهم يتسببون فقط في أعراض شبيهة بالبرد.

وفيروسان تاجيان آخران - متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (Mers) ومتلازمة تنفسية حادة شديدة (Sars) - كانت مميتة ولكنها لم تنتشر على نفس مقياس كوفيد -19، حيث تسببوا في موت أكثر من 1500 شخص منذ عام 2002.

حتى الآن، تم تصنيف حوالي 15 إلى 20 بالمائة من حالات كورونا على أنها "شديدة".

ويعتقد العلماء في الصين أن فيروس كورونا قد تحول إلى سلالتين، واحدة أكثر عدوانية من الأخرى، مما قد يجعل تطوير لقاح أكثر تعقيدًا.



فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا كم تستمر

اعراض فيروس كورونا ومدة استمرارها لا يعرفها العلماء بالتحديد، وأظهر تقرير طبي مفصل عن نادلة على متن سفينة Diamond Cruise - وكانت النادلة تعاني من شكل خفيف من المرض وظهرت عليها أعراض لمدة 10 أيام.

وأظهرت دراسة أجريت على 9 مرضى ألمان كانوا متأثرين بشكل خفيف فقط أنهم أظهروا أعراضًا لمدة تتراوح بين 8 أيام و 11 يومًا.

وتظهر بعض التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض الناس يمكن أن يشعروا بالتعب الشديد لعدة أيام بعد أن تهدأ الأعراض مثل السعال والحمى.

سيستغرق الأشخاص الذين يعانون من أشكال أكثر شدة من المرض وقتًا أطول للتعافي - فقد أظهرت دراسة أجريت على 138 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى في الصين أن بعض المرضى كانوا في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين، على الرغم من أن متوسط ​​الإقامة كان 10 أيام.