نسف الدهون في 7 ايام بوصفات رجيم الكينوا السريع 

لا تساعد الكينوا على نسف الدهون فقط بل انها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تضمن التمتع بصحة جيدة. فهي خالية من الغلوتين الذي يسبب المشاكل الهضمية والحساسية لدى بعض الاشخاص. كما انها مصدر مهم للفيتامينات والمعادن. ولأنها لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية يمكن اللجوء اليها من اجل نسف الدهون المسببة للأمراض الخطرة.

اقرئي أيضاً: رشاقتك.. بين البرغل والكينوا

توفر للجسم الكثير من المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها لأداء وظائفه وهذه ابرزها في كل 100 غ.



12 غ من البروتينات

8 غرامات من الالياف القابلة للذوبان

53 غ من الكربوهيدرات



6 غرامات من الدهون

الفيتامينات A وE وC والثيامين والريبوفلافين

المعادن الاساسية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك

وتختلف نسبة السعرات الحرارية التي تحتوي عليها وصفات هذه البذور بحسب طريقة التحضير. فإذا كانت مشوية يمكنها ان توفر 120 سعرة في كل 100 غرام. اما اذا كانت مقلية فمن الممكن الحصول على 364 سعرة مع تناول الكمية نفسها.

فوائد بذور الكينوا



- تحتوي على نسبة مرتفعة من هيدرات الكربون التي تساعد على الحفاظ على مستوى طاقة طبيعي في الجسم وعلى حرق الكثير من السعرات الحرارية.

- تعتبر مصدراً مهماً للكثير من الالياف ما يجعلها عاملاً اساسياً من العوامل المساعدة على خفض مستوى الكوليسترول.

Advertisements

تحتوي على احماض الاوميغا 3 التي تعزز صحة القلب والاوعية الدموية وتحد من حدوث الالتهابات.

- تعزز عمل الانزيمات الهضمية وتساهم في حل مشاكل الجهاز الهضمي وفي تخليص الجسم من الفضلات والبقايا الضارة.

- يساهم تناولها في الحفاظ على مؤشر غليسيمي طبيعي.



طريقة تناول الكينوا لخسارة الوزن



يمكن استخدام هذه البذور من اجل نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم بطرق مختلفة. على ان يتم في هذه الحالة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

حليب الكينوا



يعتبر هذا الحليب من البدائل المفيدة للحليب كامل الدسم وخصوصاً بالنسبة الى الاشخاص الذين يريدون خسارة الوزن واستعادة الرشاقة.

المقادير



200 غ من بذور الكينوا المغسولة

ليتر ونصف ماء

ملعقة وسط من مستخلص الفانيليا



رشة قرفة مطحونة

ملعقة طعام من العسل الطبيعي

الخطوات



1 تنقع بذور الكينوا في الماء لمدة ليلة كاملة.

2 تصفى في اليوم التالي وتوضع مع الماء على النار حتى تصبح طرية.

3 توضع في الخلاط مع الكمية المتبقية من ماء السلق.

4 بعد خفق البذور تضاف اليها المكونات الاخرى. ويمكن تناول كوبين الى 3 اكواب من المخفوق عند الشعور بالجوع خلال النهار.

طرق اخرى لتناول الكينوا



من اجل نسف الدهون ونحت الجسم من المفيد تناول هذه البذور بطرق اخرى ايضاً وكبديل لبعض الاصناف التي يمكن ان تسبب زيادة الوزن.

- بديل للأرز.

- كمكون للسلطة.

- لصنع حساء صحي.



- يمكن اضافته الى الخضار المطهوة.

- يمكن ايضاً استخدامه لصنع الكيك والبسكويت.

ويجب الانتباه الى انه يمكن هذه البذور ان تساعد على حرق الدهون الضارة وخسارة الوزن لكنها ليست علاجاً سحرياً. فمن الضروري دائماً الحرص على تناول الوجبات الصحية والمتوازنة مع اتباع عادات حياتية جيدة ومنها شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً وممارسة التمارين الرياضية 3 مرات اسبوعياً والنوم لعدد ساعات كاف والتخلي عن الاطعمة الجاهزة وتلك الغنية بالسكريات والدهون الضارة.

شاهدي الفيديو:



