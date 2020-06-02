شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 خطوات لتعقيم الهواتف المحمولة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات 5 خطوات لتعقيم الهواتف المحمولة لتجنب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضحت الهيئة في إيضاح توعوي اليوم الثلاثاء، أولا، يجب غسل اليدين، وثانيا تعقيم الجهة الأمامية من الهاتف بمنديل كحول، وثالثا، تعقيم الجهة الخلفية والأطراف من الهاتف بمنديل كحول جديد، ورابعاً التأكد من استخدام المنديل مرة واحدة ورميه في صندوق المهملات، وخامساً غسل اليدين مرة أخري.

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