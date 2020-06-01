شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تبدأ أول تجربة بشرية على علاج جديد بالأجسام المضادة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة الأدوية الأمريكية "إيلي ليلي" أول تجربة بشرية على العلاج بالأجسام المضادة المصممة لعلاج كورونا، وتكشف المرحلة الأولى من التجربة ما إذا كان العلاج آمنًا وجيد التحمل؛ ومن المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر يونيو الجاري، وفقاً لما ذكرته شبكةCNN ، وقالت الشركة إن أول مرضى كورونا الذين سيطبق عليهم العلاج الجديد في مستشفيات كلية الطب بجامعة نيويورك في جروسمان ومستشفى سيدار سيناي في لوس أنجلوس، وجامعة إيموري في أتلانتا بأمريكا.





وقالت الشركة، ومقرها ولاية إنديانا الأمريكية، أنه إذا أظهرت التجربة في نهاية المطاف أن العلاج فعال ضد فيروس كورونا، فقد يكون متاحًا بحلول الخريف.

وقال الدكتور دان سكوفرونسكي، نائب رئيس إيلي ليلي ومديرها العلمي، أنه "حتى الآن، يحاول العلماء إعادة استخدام الأدوية التي تم تصميمها للأمراض السابقة لمعرفة ما إذا كانت تعمل في علاج فيروس كورونا، ولكن بمجرد أن بدأ هذا الوباء، بدأنا في صنع دواء جديد ضد هذا المرض، نحن الآن جاهزون ونختبره على المرضى."تم إنشاء العلاج بالتعاون مع شركة AbCellera ، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها كندا.

عندما يتعافى شخص من مرض مثل كورونا، ينتج جسمه ملايين البروتينات التي تسمى الأجسام المضادة، والتي تقاوم المرض وتساعده على التعافي.

حصلت شركة AbCellera على عينة دم من أحد المرضى الأمريكيين الأوائل الذين تعافوا من كورونا، وقامت الشركات بفرز ملايين خلايا هذا المريض للعثور على مئات الأجسام المضادة.

اختار العلماء في AbCellera ومركز أبحاث اللقاحات في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أولئك الذين يعتقدون أنهم سيكونون الأكثر فعالية وقام مهندسو شركة "إيلي ليلي" بتصميم العلاج ، المعروف باسم العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وقد عمل هذا النهج على علاج أمراض أخرى، وهناك علاجات للأجسام المضادة وحيدة النسيلة تعالج فيروس نقص المناعة البشرية والربو والذئبة والإيبولا وبعض أشكال السرطان.

قام علماء إيلي ليلي يوم الجمعة بتعبئة وتحميل علاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا ليتم تسليمه إلى مواقع التجارب السريرية في 3 مدن أمريكية.

وقال سكوفرونسكي إنه ليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا العلاج سيعمل ضد كورونا ، ولكن عندما تم استخدام هذا العلاج على الخلايا في المختبر، فقد عرقل قدرة الفيروس على إصابة الخلايا.

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لم يتم نشر البيانات حتى الآن، ولكن استنادًا إلى هذه النتائج ، حصل العلماء على الضوء الأخضر لاتخاذ الخطوة التالية وإعدادها لتجربتها في المرضى.

قال سكوفرونسكي" أن العلاج الجديد أطلقنا عليه اسماً مؤقتاً وهو LY-CoV555 ، lucky triple 5".

الشركة بدأت تصنيع الدواء بالفعل

ستكون هذه تجربة عشوائية سيتلقى بعض المرضى الدواء وسيتلقى البعض دواء وهميًا، ولن يتم إبلاغ المرضى أو أطبائهم بمن تلقاه ومن لم يتلقه.إذا بدا أن العلاج آمن ، فستنتقل الشركة إلى المرحلة التالية من الاختبار في غضون أسابيع.وستشمل المرحلة الثانية من التجربة عددًا أكبر من المرضى ، بما في ذلك المرضى الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى ، وستختبر ما إذا كان العلاج فعالًا أم لا.

تخطط الشركة أيضًا لدراسة الدواء كوقاية، يمكن استخدام العلاج للمجموعات الضعيفة من المرضى الذين قد لا تكون اللقاحات خيارًا رائعًا لهم، مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف جهاز المناعة.

بدأت شركة Eli Lilly بالفعل في تصنيع العلاج بالأجسام المضادة بكميات كبيرة بحيث يمكن اختباره وربما للاستخدام في المرضى بعد التجربة.

في الظروف غير الوبائية ، عادة ما تنتظر الشركات لمعرفة ما إذا كانت تعمل أولاً قبل أن تبدأ في صنعها.

وقال سكوفرونسكي: "إذا نجح الأمر ، فلا نريد أن نضيع يومًا واحدًا، بل نريد أن يكون لدينا أكبر قدر ممكن من الأدوية لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص بسرعة".

في تجارب على مدى الأشهر القليلة المقبلة، قالت ليلي إنها ستختبر مخاليط مختلفة من بعض الأجسام المضادة الأخرى التي يعتقد العلماء أنها قد توفر الحماية.

وقال سكوفرونسكي إن السيناريو الأمثل هو إذا كانوا بحاجة فقط إلى جسم مضاد واحد بجرعة منخفضة نسبيًا.

وأضاف: "كلما زاد خلط الأجسام المضادة معًا ، زادت الجرعات ، وكان من الصعب تصنيعها، ولكن إذا كان يجب أن يكون جسمان مضادان أو جرعات أعلى أو حتى ثلاثة أجسام مضادة مختلطة معًا بجرعات أعلى ، فسنفعل كل ما يلزم لصنع دواء فعال للمرضى".