إنفو جراف.. اعرفى إزاى تتعاملى مع طلفك أثناء مرحلة التسنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رحلة التسنين يرفض الطفل تناول الطعام أو الشراب، كما يعانى من ألم شديد فى الفم وسيلان اللعاب مع طفح جلدى على الذقن والوجه والصدر، وهناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات فى المنزل لتخفيف ألم الأسنان عند الطفل دون الحاجة للذهاب للطبيب وحسب ما ذكره موقع myhealth فهى.. 1ـ اعطى لطفلك بعض المسكنات التى يصفها الطبيب فى حالة الألم الشديد. 2ـ افركى لثة طفلك بلطف لمدة دقيقتين فى كل مرة. Advertisements 3ـ لا تستخدمى جل التسنين الذى يحتوى على دواء البنزوكائين. 4ـ امنحى طفلك أشياء آمنة لمضغها مثل حلقات التسنين. 5ـ إذا كان طفلك يتناول الأطعمة الصلبة، فحاولى تقديم الأطعمة والسوائل الباردة لتخفيف آلام اللثة.







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