شكرا لقرائتكم خبر عن لو الزنك ناقص فى الصيدليات عشان كورونا.. بدائل طبيعية هتلاقيها فى بيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنك واحد من أهم العناصر فى جسم الإنسان حيث إنه يعمل على تحسين صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، وله دور كبير فى التئام الجروح وعلاج الالتهابات، ومع انتشار فيروس كورونا ينصح دائما بتناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الزنك وذلك للوقاية من العدوى، ولكن يعانى الكثيرون من عدم توفير الزنك بشكل كافى فى الصيدليات.

و يقدم الخليج 365 بدائل طبيعية للزنك من منزلك وذلك من خلال تناول بعض الاطعمة وحسب ما ذكره موقع draxe فهى:

1:اللحم البقرى، تعتبر اللحوم واحدة من أشهر أنواع الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزنك الذى يعمل على تعزيز صحة المناعة والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:الحمص، من البقوليات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الزنك الذى ينصح بتناوله دائما لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى، ويمكن اعداده بطرق مختلفة.

3:العدس، من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزنك والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم والجهاز المناعى.

4:الكاكاو، مصدر غنى من الزنك والمواد المضادة للأكسدة التى تعزز صحة الجهاز المناعى والجسم.

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5:الكاجو، من المكسرات التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والزنك والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم والجهاز المناعى.

6:الزبادى ومنتجات الالبان، تحتوى على نسبة عالية من الزنك والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والجسم عموما.

7:السبانخ، واحدة من أكثر الأطعمة التى ينصح بتناولها لتعزيز صحة الجهاز المناعى حيث انها تحتوى على الزنك وفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى الهامة لصحة الجسم.

8:الافوكادو، من أشهر أنواع الفواكه التى تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى.

9:اللوز، فضلا عن فوائده المعتادة لصحة الجسم والبشرة إلا ان له دور كبير فى تعزيز صحة المناعة والوقاية من الفيروسات.

10: الفول السودانى، يحتوى على كمية عالية من الزنك الذى يعزز المناعة ويحمى الجسم من العدوى والفيروسات.