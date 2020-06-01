إصابات ووفيات كورونا مستمرة حول العالم.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مازال تسجيل حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يلقي بظلاله على الساحة العالمية، حيث أعلنت الصين بؤرة انتشار الفيروس، تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات خلال ثلاثة أسابيع تقريبا برصد 16 حالة جديدة خلال 24 الساعة الماضية.

ويمثل ذلك قفزة للحالات الوافدة من الخارج بإقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان، الإثنين، أن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج 11 منهم في سيتشوان.

وأفادت اللجنة الصحية بالصين أيضا بتسجيل 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض في البر الرئيسي، مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.



وأظهرت البيانات أن مجمل الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83017 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي المكسيك، أعلن هوجو لوبيز- جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي تسجيل 3152 حالة إصابة جديدة بكورونا و151 وفاة ليصل مجمل الإصابات والوفيات في البلاد إلى 90664 و9930 على الترتيب.

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وفي البلد الذي يمثل ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 16409 إصابات جديدة بالفيروس خلال 34 الساعة الماضية ليصل مجمل الإصابات إلى 514849 حالة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 480 وفاة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29314 في رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا بواقع 333 ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 598 وفاة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه معظم دول العالم إلى رفع تدريجي لقيود مواجهة كورونا مع الالتزام بإجراءات احترازية مع عودة عجلة الاقتصاد والحياة إلى طبيعتها، فيما تحذر المنظمات الدولية من رفع هذه القيود في ظل استمرار انتشار الجائحة.