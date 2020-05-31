5 إصابات جديدة بكورونا في الأردن.. وتعافي 15

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 739 شخصًا.

وأوضحت أن الحالات الـ5 من بينها 3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وهم أردني و2 غير أردنيين، فضلاً عن حالتين لأردنيين قادمين من الخارج.

ولم تسجل الوزارة أي حالة وفاة جديدة، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 9 حالات فقط، مشيرة إلى تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.