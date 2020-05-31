شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو اختبار الأجسام المضادة للحيوانات المنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار الأجسام المضادة للحيوانات المنوية من المشاكل التي تؤثر على الإنجاب، حيث تقاوم الأجسام المضادة الحيوانات المنوية، ويحدث ذلك عندما يستهدف جهاز المناعة عن طريق الخطأ الحيوانات المنوية في السائل المنوي للرجل باعتباره فيروس أو جسم غريب يهاجم الجسم ويتلفها أو يقتلها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار الأجسام المضادة للحيوانات المنوية، وفقاً لموقع "webmd".

متى يجب أن تخضع لاختبار الأجسام المضادة للحيوانات المنوية

إذا كنت أنت وشريكك تواجهان صعوبة في الحمل، فقد يوصي طبيبك بإجراء اختبارات الخصوبة، بما في ذلك فحص الأجسام المضادة للحيوانات المنوية.

بالنسبة للنساء ، يمكن القيام بذلك عن طريق اختبار تجميد الحيوانات المنوية مع عينة الدم أو قد يفحص طبيبك مخاط عنق الرحم بحثًا عن أجسام مضادة للحيوانات المنوية.

مع الرجال، يمكن إجراء اختبار مناعي على الحيوانات المنوية. ستحتاج إلى تقديم عينة من السائل المنوي أو اختبار تفاعل مضاد الجلوبيولين الذي يتم على الدم.

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أسباب الأجسام المضادة للحيوانات المنوية

في الرجال، يمكن أن تؤدي العدوى في البروستاتا أو إصابة الخصيتين إلى رد فعل مناعي عندما يتلامس الحيوان المنوي مع الدم. ويمكن أن يحدث هذا أيضًا بعد جراحة الخصية.

يمكن أن تصنع أجسام النساء أجسامًا مضادة للحيوانات المنوية إذا كان لديهم رد فعل تحسسي تجاه السائل المنوي، الأجسام المضادة في مهبل المرأة تقتل الحيوانات المنوية، وهذا نادر ، ولا يعرف الأطباء بالضبط سبب حدوثه.

علاج الأجسام المضادة للحيوانات المنوية

بالنسبة للرجال، قد يعطيك طبيبك أدوية لتقليل الاستجابة المناعية لجسمك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدد أقل من الأجسام المضادة ويزيد من فرص الحمل لزوجتك.

بالنسبة للنساء، أحد العلاجات التي تبين أنها تساعد في فرص الحمل هو التلقيح داخل الرحم، يسمح ذلك للحيوانات المنوية بتجنب ملامسة الأجسام المضادة للحيوانات المنوية في مخاط عنق الرحم.