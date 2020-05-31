11 طريقة لتنمية ذكاء الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 05:56 مساءً - الطفولة مرحلة غنية بالكثير من الأحلام المتفائلة، ثم الاكتشافات الواقعية التي تحتاج لكثير من الصبر، هذه المرحلة تحتاج من الأبوين انتباهاً خاصاً، فهي المرحلة التي يتطور فيها الدماغ بسرعة كبيرة، ويؤثر الأسلوب في التربية في تنمية ذكاء الطفل، والحقيقة أن أطفالنا جميعهم لديهم مزيج فريد من نقاط القوة والضعف، هذا المزيج السحري هو مادة خام بين يديك فلا تضيعيه.

الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، يعطي الآباء والأمهات أهم الطرق لتنمية ذكاء الطفل.

تعريف الذكاء

يعرف البعض الذكاء بالقدرة على التفكير السليم، أو وضع حلول للأزمات، ولكنهناك تعريفاً آخر أكثر دقة، للذكاء وهو القدرة على التكيف وكسب المهارات والتعلم.

وهناك طرق بسيطة من الممكن اتباعها لتنمية ذكاء الطفل

1- الرضاعة الطبيعية!

حليب الأم مفيد لنمو الدماغ، حيث تجمع الدراسات العلمية، أن نسبة الذكاء ترتفع عند الذين حصلوا على رضاعة طبيعية بنحو أربع درجات عمن لم يحصلوا على الرضاعة الطبيعية. وذكر العلماء أن الأحماض الدهنية في حليب الأم مسؤولة عن هذا التطور الإيجابي. وتلعب هذه الأحماض دوراً مهماً في تطور الدماغ.

وقد أظهرت الدراسات أن الرضع الذين يرضعون من ثدي الأم كان أداؤهم الدراسي أفضل في المراحل اللاحقة في حياتهم، وكانوا أكثر استقراراً على الصعيد العاطفي.

2- النظر مطولاً في عيون الرضيع

يساعد النظر في عيون الرضيع مباشرة ومطولاً على:

• تقوية العضلات التي تساعد الطفل على تركيز النظر في أشياء محددة حوله.

• حماية الطفل على المدى الطويل من مشاكل العيون الشائعة، وتعزيز قدرته على تمييز الوجوه بوضوحوتعزيز ثقة الطفل بنفسه منذ أيامه الأولى.

3-- التواصل مع الطفل باللمس

أظهرت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يلاطفهم الأب أو الأم ويلمسونهم أكثر بحنان وعطف، يكبرون ليكونوا أفضل وأكثر استقراراً على الصعيد الهرموني! كما يساعد هذا على تقوية شخصيتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وهناك دراسات ترجح أن ضم الطفل والتفاعل معه عن قرب وتلامس جسده مع جسد والديه بحنان أكثر، ربما هو أفضل من أي فعالية أخرى أو لعبة ممكن أن يمارسها الطفل.

4- الاستماع للموسيقى

وجدت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يستمعون للموسيقى (خاصة الموسيقى الكلاسيكية)، قد يكبرون ليصبحوا أكثر هدوءاً وتركيزاً.

5-استعمال الطفل ألعاباً تحتاج لليدين

بالعادة يتفاعل الأطفال جيداً مع ألعاب تحتوي على نظام متسلسل وترتيب معين، لذا حاولي دوماً أن تحضري لطفلك ألعاباً تحتاج منه لاستخدام يديه وترتيب العناصر فيها بشكل ما.

هذا النوع من الألعاب يساعد بشكل خاص في تعزيز صحة دماغ الطفل وتقويته.

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6-لا تقرئي لطفلك ولكن شجعيه على القراءة

ابدئي باختيار كتب كبيرة الحجم وملونة وتحتوي على صور ملفتة تجذب انتباه الطفل وتشده لمطالعة الكتاب واستكشافه.

7- تحدي ذاكرة الطفل بمساعدته على قص الحكايا

فذلك يساعد على زيادة وتوسيع مفردات قاموس الطفل، كما أنه يساعد مخيلته على الإبداع أكثر.

8- الحديث مع الطفل باستمرار

كما أن الاستماع إليه يكسبه مهارات لغوية واجتماعية.

9- تنمية المهارات الرقمية

ابنِ لطفلك المفاهيم الرياضية في محادثاتك، على سبيل المثال: قولي له :«العشاء سيكون جاهزاً في أقل من 5 دقائق / هل تريد كعكة كاملة أم نصف كعكة؟ / الآن لديك 5 تفاحات» فهذا النشاط الحسابي يحمل طفلك إلى منطقة قياس الأشياء بالعقل، وهي مطلوبة لرفع درجة ذكائه.

10- ممارسة الأنشطة الرياضية



شجعي ابنك على التمارين الرياضية، فهي لا تجعله قوياً فقط، إنما تجعله طفلاً ذكياً، عليك أن تعرفي أن التمرين يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ويبني خلايا دماغية جديدة.

11 - الحرمان من النوم يقلل من ذكاء الطفل

أوضح العلماء أن خسارة ساعة واحدة من النوم تعادل سنوات من النضج المعرفي والتنمية، وأن هناك علاقة بين الدرجات ومتوسط كمية النوم.

