شكرا لقرائتكم خبر عن كوب من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حملت نتائج دراسة جديدة أخباراً سارّة لعشاق القهوة، فقد تبين أن تناول كوب منها يومياً يقلل خطر الإصابة بحصى المرارة والتهاب البنكرياس.
ووجدت الدراسة أن لشرب القهوة تأثيرات إيجابية على عمليات الهضم مثل دعم البكتريا الصديقة وتنشيط حركة الأمعاء.
وأجرى الدراسة باحثون في جامعة ميلانو، وتوصلت النتائج إلى أن تناول ما بين 1 و4 فناجين من القهوة في اليوم يقلل خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، ومنها حصى المرارة والتهاب البنكرياس، إلى جانب مشاكل أخرى مثل الإمساك.
ويشكو ما بين 10 و15 % من البالغين من تراكم حصى المرارة أو حصى القناة الصفراوية.
ويعتقد الباحثون أن الكافيين هو مصدر الفائدة التي توفرها القهوة لعمليات الهضم والتمثيل الغذائي. ونظراً لأن القهوة منزوعة الكافيين تحتوي على 20 بالمائة منه، ليس معروفاً إذا ما كانت توفر الفوائد نفسها التي توفرها القهوة العادية.
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