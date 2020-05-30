اليمن يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء السبت، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تصاعدت المخاوف على سلامة المعتقلين بالسجون الخاضعة لمليشيا الحوثي في ظل تفشي الوباء بصنعاء.



وكشفت اللجنة الحكومية العليا لمواجهة كورونا، على تويتر، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 7 حالات وفاة، وذلك في محافظات حضرموت ولحج وأبين وعدن، جنوبي البلاد.



كما سجلت اللجنة، 5 وفيات لحالات إصابة سابقة وحالتي شفاء في حضرموت، التي باتت أكثر مدينة يمنية تسجل وفيات بواقع 39 من إجمالي 77.

ووفقا للجنة الحكومية، فقد ارتفع العدد التراكمي لعدد إصابات كورونا منذ تفشي الوباء في العاشر من إبريل الماضي، إلى 310 بينها 77 وفاة، و13 حالة تعافي.

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وفي ذات السياق، أعربت الحكومة اليمنية، عن مخاوفها على سلامة الأسرى والمختطفين في السجون الحوثية، في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

‏ودعا وزير الاعلام بالحكومة الشرعية، معمر الارياني، إلى تنفيذ فوري لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

وجدد المسؤول اليمني، في بيان ،التاكيد على استعداد الحكومة التنفيذ الفوري لاتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) حفاظا على أرواح اليمنيين وتقديرا للأوضاع الصحية والإنسانية التي تمر بها البلد وضعف الاجراءات الصحية والوقائية جراء الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي.

وحمّل الوزير الإرياني، المليشيا الحوثية كامل المسئولية عن سلامة كافة المعتقلين والمختطفين من قيادات في الدولة وسياسيين واعلاميين وناشطين ومواطنين مختطفين في معتقلاتها غير القانونية، في ظل تفشي فيروس كورونا في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي، والانباء عن تسجيل إصابات في إحدى المعتقلات.

ودعا ‏الإرياني، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، إلى تحمّل مسئولياتهم الإنسانية في هذا الظرف الصعب، والتحرك العاجل للضغط على المليشيا لتنفيذ الاتفاق وإطلاق كافة المعتقلين والمختطفين دون اجتزاء او استثناء او قيد او شرط.