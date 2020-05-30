البحرين تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 111 حالة أخرى للشفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 196 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 95 حالة لمخالطين لمصابين.. فيما بلغ العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" في المملكة 5811 حتى الان بعد تسجيل 111 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت ان عدد "الحالات القائمة" بلغ 4914 منها 4904 "مستقرة" و 10 تحت العناية.