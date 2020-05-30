إنفوجراف.. الصين تعزز منظومتها الصحية لحماية حياة المواطنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/30 03:43 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/30 03:43 م بتوقيت أبوظبي

تعتزم الصين تعزيز الجهود لبناء شبكة حماية أقوى في مجال الصحة العامة، سعيا إلى توفير المزيد من الحماية لحياة المواطنين وصحتهم. يأتي ذلك بالتزامن مع تبني البلاد آلية منتظمة للوقاية من مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" والسيطرة عليه. Advertisements وشدد الرئيس الصيني شي جين بينج على إصلاح نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها؛ وتعزيز آلية رصد الأمراض والإنذار المبكر والقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ؛ وإكمال نظام علاج الأمراض الرئيسية؛ وتحسين قوانين ولوائح طوارئ الصحة العامة. الإنفوجراف التالي يستعرض أهم أهداف وخطوات تعزيز المنظومة الصحية في الصين..



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